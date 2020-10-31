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    首頁　>　社會

    女大生走了...路燈終於亮了

    案發現場的鐵路便道，路上人煙稀少，命案發生後路燈已修復。 （記者吳俊鋒攝）

    案發現場的鐵路便道，路上人煙稀少，命案發生後路燈已修復。 （記者吳俊鋒攝）

    2020/10/31 05:30

    〔記者萬于甄、王姝琇／台南報導〕台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生在台遇害，案發地就在校門外的台鐵沙崙支線高架橋下便道，附近居民表示，台鐵橋下道路許多路燈都被剪走電線，只剩幾支路燈會亮，認為路燈不亮，入夜後會成為治安死角。

    便道人少燈暗 學生怕怕

    記者昨實地走訪發現，距案發地不遠處有一支路燈燈蓋遭掀開，裡面變壓器早就被偷不見，現場附近幾乎沒有監視器。許多學生也說，晚上不太敢走這條路。

    附近居民說，這邊的路燈很多不會亮，一整排路燈可能就三、四支有燈光，便道往東那一段路幾乎都沒燈光，因為都被偷剪電線剪光了，多支路燈早就不亮很久。

    該產業道路路燈屬區公所管轄，歸仁區公所昨上午前往會勘，發現橋下便道的路燈線路完整、無遭破壞現象，後查電路開關箱，有二路線路開關跳脫，估計五到十盞受影響，現場已恢復；是否有燈泡損壞問題，會在送電後巡查儘速修繕。

    另外，長榮大學建議提升該路段路燈明亮度，區公所將與工務局協商，會勘增設監視器，至於台鐵橋下綠帶雜草將派工清除。

    原來是開關跳脫 已修復

    女大生命案讓路燈和監視器成為昨天南市議會審查市府總預算的焦點。議員林易瑩指高鐵特定區域經常有歹徒偷剪電纜，致路燈常常不亮；市府回應，已要求警方加強巡邏、埋伏查緝。工務局也會同相關單位全面調查，協商是否有增設路燈必要。

    案發地不遠處就有一支路燈電箱蓋被掀開，變壓器疑似遭竊。（記者萬于甄攝）

    案發地不遠處就有一支路燈電箱蓋被掀開，變壓器疑似遭竊。（記者萬于甄攝）

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