用合成照辦證件順利闖關 戶政人員憂AI技術恐增查核難度

竹北戶政事務所。（資料照）

2024/04/14 00:44

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用友人合成照申辦護照 通緝犯竟順利入出國11次

〔記者廖雪茹／新竹報導〕通緝犯范姓男子持合成照片補領身分證、申辦護照，竟順利多次入出國，新竹縣竹北戶政事務所表示，戶政人員除以肉眼觀察，雖有人貌對比系統核對身分，但AI技術日新月異，未來AI合成照片恐魔高一丈，增加審查作業難度，建請中央提早防範因應。

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因案被通緝的28歲范姓男子，利用與林姓友人相似的臉部特徵合成1張照片，以友人的國民身分證遺失為由申請補領後，再用其名義申辦護照，竟順利入出國11次。

竹北警分局表示，范男因在國外被查獲犯罪，名單交由外交部查核後發現護照有異，交辦竹縣警局偵查。警方先通知林姓友人到案說明，再循線查獲范男一連串的犯行。

新竹縣警察局表示，科技犯罪偵查隊除了有專業軟體，可供識破電子檔合成照片等犯罪型態；若是用眼肉觀察，則可注意光線協調性等細節，例如線條有沒有自然、背景物品線條有沒有歪曲等。

竹北戶政事務所指出，民眾初辦、申辦或補領國民身分證時，承辦人員除了肉眼核對臨櫃申請的本人和照片，後台也會以人貌比對系統審核，與檔案照片進行比對，檢視顏面的顴骨距離、眼睛、耳垂、下巴等容貌特徵。

若經核對後發現差異大，承辦人員會委婉詢問當事人原因，甚至要求提出相關證明，如其他有照證件或是醫美手術等證明。若是因為修片過度，為求謹慎可能會退件，要求重新拍攝照片再申辦。

不過攝影店業者認為，合成照再怎麼精密，跟本人也會有差異，除非是刻意化妝成相片中的樣貌，或是這兩人本來就長得非常相像；另一方面，假冒者厲害之處，在於面對查驗都不會緊張、露出破綻，讓審核人員不會起疑。

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