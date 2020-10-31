28歲凶嫌啃老 親友未見他有女友

28歲凶手梁育誌。（記者吳俊鋒攝及翻攝）

2020/10/31 05:30

〔記者許麗娟、王姝琇／綜合報導〕殺害台南長榮大學馬來西亞籍女大生的二十八歲凶嫌梁育誌，住在高雄市阿蓮區，距長榮大學僅十分鐘車程，同住家人在事故發生後拉下鐵門，低調面對外界，但住家前後仍遭人丟擲雞蛋，有民眾直呼「人神共憤！」

當地里長表示，梁男家為兩棟相連的兩層樓透天厝，一樓由梁的父親開機車行，他是虔誠基督徒，常常休業外出傳教，原本隔壁是梁男祖母開的雜貨店，兩年前老人家過世後就收起來。

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凶手住家被砸雞蛋

里長說，據他所知，梁男為家中三子中的老二，過去曾在台南從事螺絲相關工作，幾年前搬回家中與父母同住，機車行是梁父經營，兒子沒有幫忙，梁家三個兒子皆未婚。鄰居說，凶嫌近期應是無業狀態，從未見他帶女友回來過。另有鄰居說，梁男平常看起來無異狀，沒想到會做出這麼驚天駭人的事。

梁男殺人棄屍的新聞昨傳出後，昨天下午有兩名男子到他家附近徘徊，直呼「禽獸」，其中一男稱，小時候和梁男等人都一起在附近廟前廣場玩耍；另一男則愈講愈氣，又跑去買了兩袋雞蛋趕回來丟，不久即遭員警盤問及帶回警局。

高雄市長陳其邁受訪表示，針對高雄市的治安死角、公共設施的燈光、路口監視器，以及見警率等做整體盤點，尤其學校周遭將加強保護。

台南市長黃偉哲表示，這樣的無差別隨機擄人，防不勝防，因此要再加強校園及周遭與警方間的連線和巡查，同時加強照明與監視錄影設備。

兇嫌梁男家的鐵門外被丟雞蛋。（記者許麗娟攝）

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