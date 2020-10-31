獨生女遇害 曾嘆別以為時間很多...

警方在鐵路便道找到鍾女遺留的1隻鞋子時，十分擔心她的安危。（記者吳俊鋒翻攝）

2020/10/31 05:30

〔記者萬于甄、吳俊鋒、楊金城／台南報導〕來台就學的二十四歲馬來西亞籍鍾姓女大生遇害，讓校方、家長悲痛萬分。據了解，鍾女是獨生女，她認為台灣很安全，選擇來台就讀，去年曾受邀返鄉到母校演講，分享在台南及長榮大學的生活點滴。

陽光女僑生 曾回大馬分享台灣好

鍾女在馬來西亞就讀衛理畢理學院（Methodist Pilley Institute）商管系，三年前畢業後來台就讀姊妹校、長榮大學國際財務與商務管理學士學程，今年大三，在師長眼中，鍾女個性活潑外向，在校各項課業表現良好，與同學相處非常融洽。

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校方表示，鍾女積極參與校內外及國際事務交流活動，也在校內的智能健身中心打工，去年暑假參與校方到日本沖繩姊妹校進行的教育交流，八月受馬來西亞母校邀請回家鄉，向學弟妹分享在台灣及長榮大學的生活。

鍾女老家在東馬來西亞的詩巫，今年寒假期間鍾女曾返鄉過年，臉書上還放著與家人外出吃飯的照片。

警方二十九日晚上在阿蓮山區找到鍾女屍體時，鍾女母親焦急打越洋電話給現場警方，警方一開始不忍告知，後來如實以告；學校與鍾母連絡時，她嚎啕大哭，直呼無法接受。

鍾女今年初曾在臉書感嘆，「不要總是以為自己還有很多時間，在你追尋夢想甚至是頹廢的時候，你的時間正在偷偷的溜走」，孰料，年輕的生命卻在異鄉斷魂。

長榮大學昨一片哀淒，師生聽聞命案都相當難過，校方表示，已幫鍾女製作畢業證書，完成其來台求學的心願，將等家人抵台後一併轉交。

警方獲報失蹤案，隨即組成專案小組搜查。（記者萬于甄翻攝）

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