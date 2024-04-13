金錢豹男客亂摸傳播妹私處 辯「酒店文化」踢到鐵板

律師為王男辯護說，「與客人肢體接觸是傳播小姐工作的常態」，法官認為不能合理化王男惡行。 （情境照）

2024/04/13 23:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市傳播妹小夢（化名），獨自於「金錢豹KTV」陪王姓男子喝酒時，被王男伸鹹豬手強行摸私處，台中地院審理時，小夢強調不清楚被亂摸的「酒店文化」，王男全盤否認，律師則辯護說，「與客人肢體接觸是傳播小姐工作的常態」，法官認為陪酒並非同意被客人摸私處，不能合理化王男的惡行，依強制猥褻罪判刑10月。

判決書指出，王姓男子於去年3月13日深夜，到「金錢豹KTV」消費至翌日清晨1時許，他叫來傳播小姐小夢，於包廂陪他喝酒作樂，卻違反小夢意願，把手強行伸入其內褲亂摸，小夢指控，她抵抗說不要，王男仍強行猥褻，擔心自己染病，至醫院自費買藥吃，包括口服抗愛滋病毒藥，還自費抽血檢驗愛滋病。

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台中地方法院審理時，王男辯稱說，他沒有強制猥褻犯行，當天只有摸小夢的大腿及摟腰，沒有用手去撫摸其陰部，辯護律師強調，小夢既然在酒店擔任傳播小姐，理應知道遇到客人不禮貌時，該如何自保之道，況且「金錢豹KTV」包廂是開放空間，包廂門無法上鎖，如有強制猥褻之舉，小夢大可直接離開包廂或向服務員呼救，但她始終無呼救等反應，另外，小夢內褲採驗到王男基因（DNA），胸罩卻採到其他男性基因，王男又是當天小夢的二組客人，可見「與客人肢體接觸是傳播小姐工作的常態」。

法官認為，小夢自稱是上班第四天，當天是首度單獨陪客人喝酒，且以前沒有做過酒店工作，「不是很清楚酒店的文化，突然遭王男撫摸陰部，感到很驚恐」，她不知道該怎麼處理，又擔心會造成店家困擾，所以未即時求救。

法官強調，傳播小姐陪同喝酒，並非同意讓酒客撫摸陰部，更不得作為合理化王男可以強制猥褻小夢的理由，小夢胸罩採驗到其他男性DNA，與本案顯無關聯，律師辯護指傳播小姐與客人肢體接觸是工作常態，此說應屬無據，認定王男強制猥褻屬實，且否認犯行，飾詞卸責，未見悔意，判處徒刑10月，可上訴。

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