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監視器拍下棉被劇烈起伏 法官確信他在做這件事......

高院日前維持潘男10月刑。（資料照）

高院日前維持潘男10月刑。（資料照）

2024/04/06 10:19

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園某監獄一名潘姓受刑人2022年間在舍房看電視，突然把手伸進隔壁阿哲的棉被內，大力抓下體與睪丸，嚇得阿哲連忙站起來跟舍房主任告狀。潘男否認犯行，強調自己吃了藥，不知發生什麼事，但桃園地院法官勘驗監視器，發現棉被劇烈起伏，潘男還說「跟你鬧的啦」，對答如流，認定強制猥褻成立，判刑10月，日前獲高等法院維持。

判決指出，2022年5月2日晚間8時許，潘男跟阿哲在舍房蓋棉被看電視，潘男突然起身靠近阿哲，利用棉被掩護，大力掐阿哲的下體跟睪丸。阿哲受驚癱軟大叫「不要啦」，不知如何是好，只好趕緊站起來按舍房牆壁上的報告燈，通報主任。

阿哲控訴「主任，他摸我，他摸我這裡啦」、「他摸兩次了」，同時以右手指向自己生殖器部位；舍房主任詢問「哪時候？」阿哲說「現在，剛剛，就剛剛而已。」由於掐鳥已非性騷擾，而是較重的強制猥褻公訴罪，獄方遂把全案移送法辦。

潘男否認強制猥褻，辯稱當晚吞了監獄發的8顆精神科藥物，8點開始睡覺，當時阿哲在旁看電視，發出了很大的聲音，而後被阿哲的聲音給驚醒，一直到了檢察官開庭，他看了舍房監視器錄影畫面，「我才知道當時發生了什麼事」。

一審桃院勘驗舍房監視器，發現案發當下潘男湊過去阿哲身邊，把手伸進棉被內，棉被立刻呈現劇烈起伏；阿哲跟主任報告後，潘男趕緊說「跟你鬧的啦」；檢察官偵訊時，潘男反控阿哲前一天要他口交，還抓手摸陰莖，為了報復，他隔天才會掐阿哲的鳥。

桃院依照相關證據，判定潘男犯案時對答如流、神智清楚，依強制猥褻罪判刑10月。潘男不服，提起上訴。

二審高院也勘驗監視器，發現棉被確實劇烈起伏，且阿哲立刻起身通報，事情經過均被完整錄下，潘男猶否認犯行，犯後態度不佳；審酌潘男大力掐捏阿哲陰莖，影響心理與生理，所為實不足取，一審判刑10月並無違誤，日前駁回潘男上訴，仍可上訴。

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