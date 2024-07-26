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24名新任一審主任檢察官出爐 「天下第一檢」北檢升任人數最多

法務部。（資料照）

法務部。（資料照）

2024/07/26 10:40

〔記者王定傳／台北報導〕法務部今天（26日）召開檢察官人事審議委員會，討論通過24名新任一審主任檢察官名單，以「天下第一檢」台北地檢署升任5人最多，其中，包括負責偵辦新竹市長高虹安涉貪案的台北地檢署女檢察官盧慧珊、偵辦台智光弊案的檢察官黃聖等人均上榜；新北地檢署今年3人升任主任，包含偵辦少將張大偉貪污、雲林縣議長黃凱貪污等案的周懿君獲派主任檢察官。

這24名新任主任檢察官，人數以北檢5人最多，24人的司法官期別由41期至52期，橫跨11期，名單如下：

彰化地檢署 姚玎霖 41期

彰化地檢署 何蕙君 43期

台南地檢署 柯博齡 44期

台北地檢署 盧慧珊 46期

台中地檢署 王亮欽 46期

高雄地檢署 陳麗琇 46期

台中地檢署 陳宜君 47期

橋頭地檢署 盧惠珍 48期

新北地檢署 許宏緯 49期

桃園地檢署 李韋誠 49期

台中地檢署 馬鴻驊 49期

台中地檢署 白惠淑 49期

高雄地檢署 甘若蘋 49期

台北地檢署 顏伯融 50期

台北地檢署 羅韋淵 50期

台北地檢署 黃 聖 50期

新北地檢署 周懿君 50期

新北地檢署 吳秉林 50期

桃園地檢署 陳映妏 50期

新竹地檢署 翁貫育 50期

台南地檢署 蔡佰達 50期

台北地檢署 郭耿誠 51期

士林地檢署 林伯文 51期

高雄地檢署 蔡杰承 52期

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