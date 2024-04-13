化學槽車一路蛇行 駕駛酒測值1.14喊冤：只喝1瓶保力達

彰化尤姓男子駕駛化學槽車，行經二水鄉員集路時不斷跨越雙黃線蛇行。（民眾提供）

2024/04/13 22:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中警分局員警日前在二水鄉員集路執行勤務，發現一輛化學槽車不斷跨越雙黃線蛇行，攔查發現尤姓駕駛滿臉通紅，全身充滿酒氣，酒測值竟高達每公升1.14毫克，尤男委屈聲稱，「早上只喝了一瓶保力達」。警方訊後依公共危險罪嫌移送。

田中警分局說，8日下午1點半左右，內安派出所警員黃右富、陳柏叡巡邏行經員集路5段，發現化學槽車忽左忽右，不斷跨越雙黃線，上前攔查。55歲尤姓駕駛身上有明顯酒氣，警現場提供礦泉水讓他漱口，依法定程序實施呼氣酒測，測得酒測值1.14MG/L，明顯超標。尤男委屈地說，「早上只喝了一瓶保力達」。

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警方說，尤男酒駕，可依道路交通管理處罰條例第35條規定，裁處罰鍰、當場移置保管駕駛車輛、吊扣駕駛執照1年到2年，另需「扣繳該汽機車牌照，並吊扣牌照2年」，若10年內第二次違反者，處36萬元罰鍰。

田中分局分局長簡龍宏提醒，警方將持續執行取締酒後駕車工作，也呼籲所有的駕駛朋友，切勿存有僥倖心態，養成「開車不喝酒，酒後不開車」的習慣，勿逞一時之快，而造成一輩子的遺憾。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

尤姓駕駛滿臉通紅，滿身酒氣，酒測值高達每公升1.14毫克。（民眾提供）

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