5度偷女內褲免關 學者建議：應裁定治療

梁育誌犯案用的紅色轎車內有許多女性貼身衣物。（記者吳俊鋒翻攝）

2020/10/31 05:30

微罪幾乎都可易科罰金

〔記者陳慰慈、邱俊福／台北報導〕涉嫌殺害馬來西亞籍女大生的男子梁育誌，曾犯下五件女性內衣褲竊盜案，上月底還疑強擄另一名女大生未遂。法界指出，單純偷內衣褲只算竊盜案的「微罪」，不太可能被押，判刑也幾乎可易科罰金，司法對這類戀物癖者無法拘束其人身自由，以致他們可以一直四處趴趴走。昨有不少民眾議論紛紛，偷內褲賊變成重大殺人犯，沒有任何羈押機制可為預防，實在令人憂心。

中正大學犯罪防治所教授鄭瑞隆認為，梁男偷內褲的性心理偏差行徑，司法不應以一般竊盜處理，須委由醫療評估下，輔以心理治療的裁定，才會對於防治犯罪有所幫助。

請繼續往下閱讀...

梁男曾在二○一三年破壞民宅門窗意圖行竊落網，隨後供出另犯五件女性內衣褲竊案，由於均被認定為小案，侵入住宅竊盜未遂罪獲判刑六月，偷內衣褲行為判拘役一一○日，均可易科罰金確定。

法界人士認為，犯這類竊盜小案被羈押比率不高，除非其符合「精神衛生法」規定，有傷害他人或自傷之虞者，才有強制送醫可能，否則也幾乎不會被宣告強制治療。

「凶嫌是非典型戀物癖」

鄭瑞隆教授認為，典型的「戀物癖」僅會偷女性內褲嗅聞、穿戴、自慰等來滿足性興奮、性幻想，鮮少有攻擊行為。而梁嫌有擄人、殺人等性心理的攻擊行徑，顯示還有性衝動無法控制等問題，這是非典型的「戀物癖」表現。

鄭瑞隆指出，梁嫌性心理偏差與異常行為，凸顯在人際關係互動的不順暢，法官審理這類偷內褲竊盜案時，若查悉犯行起於性心理偏差，不應僅當作一般竊盜案審理。他說，刑法竊盜罪沒有心理治療裁定相關規定，但可透過委由醫療機構評估，作為憑證並進行裁量。

梁育誌犯案用的紅色轎車。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法