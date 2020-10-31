為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    5度偷女內褲免關 學者建議：應裁定治療

    梁育誌犯案用的紅色轎車內有許多女性貼身衣物。（記者吳俊鋒翻攝）

    梁育誌犯案用的紅色轎車內有許多女性貼身衣物。（記者吳俊鋒翻攝）

    2020/10/31 05:30

    微罪幾乎都可易科罰金

    〔記者陳慰慈、邱俊福／台北報導〕涉嫌殺害馬來西亞籍女大生的男子梁育誌，曾犯下五件女性內衣褲竊盜案，上月底還疑強擄另一名女大生未遂。法界指出，單純偷內衣褲只算竊盜案的「微罪」，不太可能被押，判刑也幾乎可易科罰金，司法對這類戀物癖者無法拘束其人身自由，以致他們可以一直四處趴趴走。昨有不少民眾議論紛紛，偷內褲賊變成重大殺人犯，沒有任何羈押機制可為預防，實在令人憂心。

    中正大學犯罪防治所教授鄭瑞隆認為，梁男偷內褲的性心理偏差行徑，司法不應以一般竊盜處理，須委由醫療評估下，輔以心理治療的裁定，才會對於防治犯罪有所幫助。

    梁男曾在二○一三年破壞民宅門窗意圖行竊落網，隨後供出另犯五件女性內衣褲竊案，由於均被認定為小案，侵入住宅竊盜未遂罪獲判刑六月，偷內衣褲行為判拘役一一○日，均可易科罰金確定。

    法界人士認為，犯這類竊盜小案被羈押比率不高，除非其符合「精神衛生法」規定，有傷害他人或自傷之虞者，才有強制送醫可能，否則也幾乎不會被宣告強制治療。

    「凶嫌是非典型戀物癖」

    鄭瑞隆教授認為，典型的「戀物癖」僅會偷女性內褲嗅聞、穿戴、自慰等來滿足性興奮、性幻想，鮮少有攻擊行為。而梁嫌有擄人、殺人等性心理的攻擊行徑，顯示還有性衝動無法控制等問題，這是非典型的「戀物癖」表現。

    鄭瑞隆指出，梁嫌性心理偏差與異常行為，凸顯在人際關係互動的不順暢，法官審理這類偷內褲竊盜案時，若查悉犯行起於性心理偏差，不應僅當作一般竊盜案審理。他說，刑法竊盜罪沒有心理治療裁定相關規定，但可透過委由醫療機構評估，作為憑證並進行裁量。

    梁育誌犯案用的紅色轎車。（記者吳俊鋒攝）

    梁育誌犯案用的紅色轎車。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    長榮女大生命案／擄女未遂當惡作劇 警挨轟
    2020/10/31 05:30

    長榮女大生命案／擄女未遂當惡作劇 警挨轟
    獨生女遇害 曾嘆別以為時間很多...
    2020/10/31 05:30

    獨生女遇害 曾嘆別以為時間很多...

    雙北四大指標案齊發 來電量驚爆棚
    28歲凶嫌啃老 親友未見他有女友
    2020/10/31 05:30

    28歲凶嫌啃老 親友未見他有女友
    女大生走了...路燈終於亮了
    2020/10/31 05:30

    女大生走了...路燈終於亮了

    糖友穩糖三階段 藻對方法不慌糖
    社會今日熱門
    曾6度偷竊女性內褲被逮 長榮外籍女大生兇手前科曝光
    2020/10/30 12:23

    曾6度偷竊女性內褲被逮 長榮外籍女大生兇手前科曝光

    兇嫌認上月曾擄人未遂 警竟回「當時以為惡作劇」網全怒
    2020/10/30 12:31

    兇嫌認上月曾擄人未遂 警竟回「當時以為惡作劇」網全怒

    誰偷了辦公室的酒？ 桃市替代役男格式化主機害畫面全失判刑
    2020/10/30 12:22

    誰偷了辦公室的酒？ 桃市替代役男格式化主機害畫面全失判刑

    大馬女大生在台慘遭勒殺 母親聞訊嚎啕大哭
    2020/10/30 12:14

    大馬女大生在台慘遭勒殺 母親聞訊嚎啕大哭 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播