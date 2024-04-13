抓姦不知有心臟病 新竹人夫揮拳打死小王

抓姦不知他有心臟病，人夫揮拳重擊打死小王，新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/04/13 22:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣劉姓男子回家沒看到妻子懷疑她有外遇，騎機車前往汽車旅館抓姦途中，看見妻子從吳姓小王的車子走出來，頓時暴怒而將吳男從駕駛座拉出，持續揮拳暴打，沒想到吳男因原本就有心臟病當場倒地，送醫不治，新竹地院依害致死罪重判劉男8年。

法官調查，劉男111年12月2日下午5點多回家時未見其妻武女在家中，懷疑武女與吳男一同外出，便騎機車欲前往新竹縣千禧園汽車旅館尋找，結果在路上發現吳男小客車，便從後方跟隨，見武女從副駕駛座下車，頓時心生憤怒，騎機車至駕駛座旁打開車門，把吳男拉下車後，徒手持續朝頭部揮拳，兩人因而發生扭打。

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劉男以手圈住吳男脖子，再徒手推擊吳，並朝吳頭部揮拳，吳男因而倒地，劉男改以腳踹踢右腰，由於吳男本身有冠心病、高血壓性心臟病，因遭毆打而發作致倒地不起，經送醫到院前已心跳停止，受有頭部外傷合併意識昏迷、顏面及左膝挫傷、缺氧缺血性腦病變等傷勢，經急救後恢復心跳並住院治療，延至111年12月28日仍因頭部外傷與大區域心肌壞死纖維化合併造成缺氧缺血性腦病變併發肺炎而死亡。

法官審酌劉男不思理性解決與被害人間糾紛，竟拉被害人下車後，以徒手毆打、踹踢等方式傷害，更因而造成被害人死亡結果，致使家屬承受突失至親傷害，其犯行所造成損害甚鉅，且至今未能與家屬和解，最後依傷害致死罪重判8年。

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