科技公司董事妻愛玩車震！摩鐵戰完還把肥皂帶回家

陳男發現妻子李女在10年前開始整天往外跑，找徵信社跟監發現妻子竟與小王不僅經常床戰摩鐵，甚至興致來了就停車在路邊幫打手槍或乾脆玩車震，憤而離婚並向小王求償70萬元，新竹地院判准25萬。（情境照）

2024/03/29 08:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕某上市科技公司董事陳男發現，妻子李女在10年前開始就不做家事整天往外跑，找徵信社跟監發現妻子竟與小王不僅經常床戰摩鐵，甚至興致來了就停車在路邊幫打手槍或乾脆玩車震，憤而離婚並向小王求償70萬元，新竹地院判准25萬。

與李女結婚21年的陳男說，去年另訴和解離婚成立，由於李女約10年前開始不理家事，平日晚歸未與家人共進晚餐，每週固定有1至2日遲至凌晨1、2點才回到家，週六、日必有1日不在家，或以加班為由不見蹤影、在外過夜，讓他心生懷疑，才聘徵信社跟蹤調查。

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經徵信社調查結果，發現李女多次為達掩人耳目目的，常會開家庭共用汽車去接張姓小王，再由張男開該車載李女，二人單獨至其他地點約會、用餐，或停車在路邊，由李女在車內幫張男打手槍，或多次開車到薇閣等汽車旅館共處數小時並發生性行為，並曾於路旁玩車震，李女甚至將薇閣的肥皂、礦泉水帶回家長期供家人使用，憤而對張男求償70萬元。

法官勘驗徵信社跟拍錄影發現，李女的車曾先後多日及多次，於夜間由汽車旅館駛出，一路輾轉行駛，其後停靠於張男住處路邊後，張男下車，由李女於車內換位至駕駛座後開車離去。足見二人在李女婚姻關係存續期間內，已有不正常之男女關係及疑似性行為，顯已逾越一般朋友往來分際，並侵害原告配偶權，且情節重大，並致原告精神上受有相當痛苦及損害，判張姓小王需賠償25萬元。

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