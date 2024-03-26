小王交往1個月想扶正被提分手 恐嚇人妻「背叛我的人都該死」

林姓男子與人妻交往1個月，逼對方離婚不成，竟傳訊恐嚇人妻「背叛我的人都該死」，高雄地院依恐嚇罪將林男判刑3月，得易科罰金。（資料照）

2024/03/26 12:01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子玩手機遊戲時與人妻小芸（化名）發生不倫戀，2人才交往一個多月，林男就想「扶正」，他逼小芸和丈夫離婚，但小芸只想玩玩，不願意跟林男「修成正果」而提分手，結果惹來林男不快，連發8通簡訊嗆聲「背叛我的人都該死」，被法官依恐嚇罪判刑3月，得易科罰金。

判決指出，2022年6月，小芸透過手機遊戲結識林男，2人從一起打怪的隊友變成男女朋友，但因小芸已經結婚，她只想和林男維持「關係」，但林男卻暈船，認為小芸的老公是「不被愛的那個」，自己不是第三者，因此多次要求小芸離婚和他白頭到老。

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但小芸不想離婚，又奈不住林男死纏爛打，只好跟林男分手，結果竟惹來林男不快，連發8通簡訊嗆聲「背叛我的人都該死」、「如果不簽字離婚，就打斷妳的手」、「不得好死、怎麼這麼賤、我恨妳也不會放過妳」，小芸無奈報警。

高雄地院審理時，林男坦承犯行，但認為自己是被小芸玩弄感情，才會失控說出這些話，他願意賠錢換取對方原諒，但小芸已經不想再跟林男有任何糾葛，拒絕林男的和解意願，法官依恐嚇危害安全罪判林男徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

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