長榮女大生命案／擄女未遂當惡作劇 警挨轟

左圖：監視器畫面拍下鍾女悠閒步行走台鐵便道欲返回住處，不料卻遭凶嫌梁育誌盯上擄殺。（記者萬于甄翻攝）；右圖：上月底同地點也有女大生險被擄走，她曾發文示警。（取自Dcard）

2020/10/31 05:30

〔記者吳俊鋒、萬于甄、吳昇儒／綜合報導〕變態狼梁育誌涉在台鐵沙崙支線高架橋下便道，擄走殺害長榮大學馬國籍鍾姓女學生。在此之前的九月三十日，同校陳姓女學生也在同一路段附近，險被梁男押上車，她大叫掙扎才逃過一劫；事後房東女兒帶著她向大潭派出所反映此事，警方竟認為是惡作劇，後來雖查出車號，但無進一步偵處作為。

查出歹徒車號 未再偵查

台南市警歸仁分局長楊慶裕昨表示，「當時以為是惡作劇，所以警方在偵查後加強巡邏勤務」，不少民眾獲悉楊男早在近月前就曾擄人未遂，不解警方竟未針對「徵兆」展開有效預防和查察，懷疑警方是擔心若擴大處理，恐被批治安惡化，遂刻意淡化治安事件，如若當初及早逮捕梁男或至少傳喚他加以約制，也許治安危彈就拆除掉了。

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南市議員郭鴻儀說，有時被害人遇到狀況，會有恐懼感，警方應該更主動、積極一點，也許能避免悲劇發生。

鍾姓女大生遇害後，陳女上網貼文稱，一名男子上月底以類似手法要把另名女學生強行擄走。原來九月三十日晚上八點半，陳女欲返租處，行經台鐵沙崙支線高架橋下便道，突遭略胖、有菸味男子從後方摀住口鼻，意圖拖進一輛深色轎車，當時陳女發出尖叫聲，對方才急忙跑回車上。

陳女脫險後，向房東陳述這段驚魂記。當晚九點，房東女兒帶著陳女向警方反映；警方表示，有調閱附近路口監視器，發現當時有一輛疑似車輛行經，因被害人無法明確指認，未成案。

陳女事後在網路論壇「Dcard」發文，「我是上一位差點被抓走的女生」、「晚上走火車的橋下請小心」，並附上地圖提醒說「已跟教官報備、警局報案」，希望大家注意安全。

警改口：惡作劇說是口誤

歸仁警分局昨獲知惡作劇之說發酵，改口稱「分局長描述陳女遭遇時，一時口誤，並不是警方將未遂案當是惡作劇」。副分局長張翊雋說，警方擴大調閱監視器後，過濾出該車車籍，就先建檔。梁男落網後，陳女即完成報案程序，但對警方提供的車輛照片與歹徒影像無法明確指認。梁男則承認擄人未遂。

表格

梁育誌殺人後將鍾女塞進後車廂，開車徹夜狂繞台南、高雄等地近十九小時、超過兩百公里。（記者萬于甄翻攝）

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