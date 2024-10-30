老夫婦不熟高雄大順路「停頓2秒慘罰2.4萬」 警方回應了

老夫婦開車行經高雄大順路遇多次路口禁止左轉，路況不熟停頓路中2秒慘被開單罰2.4萬元。（記者黃良傑翻攝）

2024/10/30 00:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕楊姓老夫婦從外縣市開車到高雄市訪友探親，行經大順路沿輕軌方向而行，不熟路況，加上大順路沿線多處路口禁止左轉，楊男摸不著頭緒，猶豫停停走走，巡邏警員指示停車酒測為0，疑誤認楊男蓄意逼車，被開單重罰2萬4000元，向媒體投訴。警方查證後認為楊男並非逼車，將主動函請交通局裁決中心建請撤銷罰單。

楊男認為，自己只因猶豫2秒慘罰2.4萬元，他和家人都無法接受，透過媒體投訴陳情。三民二分局重新審視，調閲民眾提供的行車紀錄器、分局警用車輛行車紀錄器及員警密錄器等影像畫面，發現楊男原行駛於大順二路綠燈想左轉建興路，發現口設有禁止左轉標誌，又不熟悉行車路線，突然煞車，影響後方車輛。

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三民二分局調查，交通分隊周姓警員10月25日執行車禍處理勤務，返隊途中在大順二路與建興路口見楊男駕駛的轎車無故暫停快車道，當時是綠燈，因此認為有逼車之嫌，立即攔停盤查。

將主動函請交通局裁決中心建請撤銷罰單

該車非遇突發狀況於快車道暫停，已對後方來車產生危害，警員依據道路交通管理處罰條例第43條1項4款掣單舉發，經檢視各項行車紀錄器、祕錄器影像，以及參酌楊民與附載人對話內容，確認楊民駕駛行為未符合惡意逼車相關構成要件，違規舉發事實有爭議，將主動函請交通局裁決中心建請撤銷危險駕駛罰單。

開車老先生被警員攔下開單。（記者黃良傑翻攝）

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