跑山「壓車」被重罰扣牌 法官：不是「危險駕駛」判撤銷罰單

李男於知名的139線道壓車過彎被檢舉開罰，但法官認為難以認定是危險駕駛而撤銷罰單。示意圖，與本案無關。（記者張瑞楨攝）

2024/07/04 07:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓男子於去年2月7日下午，騎大型重機車行駛於彰化縣知名的139線道，他於彎道兩度「壓車」，被檢舉達人持錄影畫面舉發，警方開出兩張「危險駕駛」罰單，重罰1萬8000元並吊扣車牌6個月，李男提起行政訴訟並指稱，他為求穩定而「內傾姿勢過彎」，並無超速等危險駕駛，不能單憑「壓車」就處罰，法官認為他行駛於彎道，「壓車」降低重心以利過彎，難以認定是危險駕駛，判決罰單撤銷。

判決書指出，李男騎俗稱紅牌或黃牌的大型重機車，於上述時間行駛彰化縣地區跑山熱門地點139線道，他「內傾姿勢過彎」，亦即俗稱的「壓車」，被檢舉達人錄影，向彰化縣警察局彰化分局舉發「危險駕駛機車」，警方開兩張罰單，重罰1萬8000元，記違規點數3點，應參加道路交通安全講習，且吊扣車牌6個月，李男向台中高等行政法院提起行政訴訟。

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李男主張，此路段是雙向單車道，無其他用路人，他也沒有飆車、競速、逼車、蛇行等危險行為，行車路線都保持穩定，雖因車種、車重、車輛軸長，以及他自己身高、體重等因素，為求穩定而以內傾姿勢過彎行駛，不能以他「壓車」即認定是危險駕駛，聲明撤銷罰單。

被告的交通部公路局台中區監理所答辯說，李男於當天下午4時38分1至4秒「壓車」，間隔僅1分鐘，又於39分6至9秒「壓車」，右膝蓋接近道路地面，大幅度變換機車重心，易生機車失去抓地力而傾倒等危險，且該路段彎路都有「慢」標字，李男卻是「壓車」，警方裁罰有據。

法官勘驗檢舉達人的兩段影片後認為，道路交通管理處罰條例所指的「危險駕駛」，並沒有明確定義，但勘驗影片可見，李男雖兩次於彎道處向右傾壓過彎，但除了膝蓋一度接近道路地面外，其餘都是正常騎乘，沒有身體偏離機車、放手駕駛或膝蓋摩擦路面等行為。

法官強調，李男「壓車」時的車速正常，穩定行駛車道內，沒有高速超速行駛、變換車道、侵入對向車道或車身摩擦路面，且除非後方有開車的檢舉達人之外，並無其他人行駛於該道路上，李男「壓車」地點，又是曲率不低的彎道，難以認定是「危險駕駛」，判決撤銷罰單，可上訴。

彰化縣139線是知名的跑山路段，也是山道猴子聚集，車禍頻傳的道路，李舍咖啡店與少林寺路段，甚至被稱為「死亡彎道」，去年5月至8月，短短3月共3名騎士於這處彎道撞死。

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