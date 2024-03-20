小黃違停人行道載客32秒挨罰 要求會勘檢舉者錄影畫面

白姓計程車司機違停此超商前的人行穿越道（斑馬線）約32秒，他要求會勘檢舉達人的錄影畫面，證明他沒有妨礙人車通行，法官拒絕會勘且判決他敗訴。（記者張瑞楨翻攝GOOGLE街景圖）

2024/03/20 11:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕白姓計程車司機去年到台中市四平路一間超商前，把車停在人行穿越道（俗稱斑馬線）上，僅短短32秒載客，卻被檢舉達人檢舉，警方開出600元罰單，白男不滿挨罰，他提起行政訴訟，要求勘驗檢舉達人的行車記錄器錄影畫面，如果畫面沒有他妨礙其他人車通行，那就應該撤銷罰單，不過，法官不同意勘驗，而是認定他違規行為，增添其他車輛與行人的危險，判決他敗訴確定。

謝姓女子於去年（2023）6月8日中午，透過超商叫計程車，白姓計程車司機於當天中午12時21分抵達超商，該超商位於交叉路口旁，他把車停在人行道（俗稱斑馬線）約32秒載客（謝女），檢舉達人持行車記錄器擷圖檢舉，中市警局第五分局依「道路交通管理處罰條例」規定，違反交岔路口10公尺內禁止臨時停車，開罰600元，白男提起行政訴訟。

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白男向台中高等行政法院地方庭主張，他是因客人（謝女）叫車，才會把車停在路口處載客，檢舉達人提供給警方的第一張照片，是客人已打開車門準備上車，第二張照片中，可看出來計程車並未影響其他人車通行，聲明撤銷罰單。

法官卻認為，依據檢舉者提供的照片，計程車當時煞車燈亮起、開啟右後車門（載客），並停放在四平路563號超商前枕木紋行人穿越道上（斑馬線），此違規臨時停車，佔用交岔路口空間，造成其他車輛或行人行經路口時，被迫必須往更靠近道路中間通行，增添危險，白男顯然妨礙其他車輛或行人通行與用路安全，判決他敗訴。

白男上訴台中高等行政法院高等庭，他附上載客當時的「乘客叫車任務派遣後台資訊」，他於當天12時21分26秒抵達超商，客人謝女也於12時21分58秒上車，僅停留32秒，他聲明出示檢舉達人提供給警方的完整行車記錄器影片，勘驗他當時是否有妨礙人車通行，如果沒有妨礙人車通行，應撤銷罰單。

高等庭見解與地方庭相同，認為白男計程車臨時停車於人行穿越道，造成其他車輛或行人，被迫往更靠近道路中間通行，增添危險，顯然妨礙其他車輛或行人通行與用路安全，駁回上訴，全案確定。

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