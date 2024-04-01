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車上藏毒心虛拒檢被警追1.5公里 遭法辦還追罰5.6萬元

車上藏毒心虛拒檢被警追1.5公里，遭法辦還追罰5.6萬元。（民眾提供）

車上藏毒心虛拒檢被警追1.5公里，遭法辦還追罰5.6萬元。（民眾提供）

2024/04/01 19:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鄭姓男子（21歲）遇警心虛加速駛離，新興分局攔查竟拒檢，雙方追逐約1.5公里後，才將鄭男的轎車攔下盤查，他向警辯稱是因為無照駕駛才拒檢，警方發現鄭男持有駕照，懷疑有異，果然在車內查獲毒品殘渣，將鄭男及車內16歲李姓男子逮捕，並追加交通違規連開5萬6000元罰單。

新興分局今指出，前金分駐所員警於前日執行巡邏勤務，在七賢二路及新盛一街口時，發現1輛轎車行不穩，上前攔查時竟拒檢逃逸，經一路尾隨伺機上前，終在新興區八德一路304號將他攔停，並起獲毒品愷他命殘渣袋2個，遂將駕駛及乘客共2人帶返所偵辦。

據瞭解，鄭姓男子（21歲）、副駕駛座為李姓少年（16歲），遭警方攔查時，認為自己先前遭告發多項違規駕照被吊扣故拒檢逃逸，沒想到遭攔停後警方查詢資料發現其駕照仍為正常狀態，因自己誤解做出闖越紅燈左轉3次、右轉2次、危險駕駛等行為，需面臨最高共5萬6千元的罰單及扣牌的處分。

後續警方更在該自小客上起獲毒品殘渣袋2個（檢驗呈愷他命陽性反應），兩人皆依違反毒品危害防制條例帶返所偵辦。

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車上藏毒心虛拒檢被警追1.5公里，遭法辦還追罰5.6萬元。（民眾提供）

車上藏毒心虛拒檢被警追1.5公里，遭法辦還追罰5.6萬元。（民眾提供）

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