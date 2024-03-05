連偷2輛未熄火計程車被逮 毒蟲疑「吸太多」精神恍惚

監視器拍下王男偷車全程。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/05 14:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕38歲王姓男子，昨夜在新北市土城區連偷2輛計程車，一路開往新店，警方獲報前往逮人，奇怪的是，王男不住新店，他也說不出自己偷車目的為何，由於他是轄區毒品調驗人口，警方不排除王男吸毒吸到腦袋不清楚，將再深入調查，並於詢後依竊盜罪嫌將其送辦。

據了解，王男昨夜11時整步行經過土城區裕民路，看到1名計程車司機將車暫停路邊且未熄火，人就下車買消夜，王男直接把車開走。陳姓司機回來時發現車子竟不翼而飛，於是趕緊報警。

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王男開車在土城街頭閒晃40分鐘後，行經青雲路281巷附近，又看到另1名計程車司機下車小解，車子也是沒熄火，王男決定「換車」續開，吳姓司機返回發現自己的車子不見了，連忙報案。

警方連續接獲2起報案不敢大意，立即展開查緝，先在青雲路281巷邊找到被棄置的計程車，又循監視器一路追蹤到新店，最後在新店區北宜路一段找到王男，將其逮捕歸案。

警方調查，王男有多起毒品前科，為轄區毒品調驗人口。警詢時，王男講話不清不楚，也說不出為何要偷車，警方懷疑王男又吸毒，隨即對其採尿，並依竊盜罪嫌將其移送法辦。

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警方在新店區北宜路一段將王男逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

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