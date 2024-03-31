藏毒危駕狂飆1.6公里辯「沒看到警」 被開8單最高罰15萬

洪姓男子闖紅燈並涉嫌危險駕駛。（圖由民眾提供）

2024/03/31 15:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武分局日前凌晨巡邏時，上前提醒轎車駕駛後車燈損壞，未料洪姓駕駛危駕試圖規避盤查，警方追了1.6公里後攔停，將他壓制時他竟大喊「沒看到你」，原來他是毒品通緝犯，警方在他的車上查獲9包咖啡包，除將他送辦，也開了8張罰單，罰鍰最高可達15萬1200元。

仁武派出所員警潘羿甫、侯駿翊、劉軒宇巡邏行經仁武區仁雄路，發現一部自小客車後車燈損壞，上前攔查提醒惟駕駛竟拒檢逃逸且沿路違規，員警考量危險駕駛有危害公共安全之虞，於後方保持安全距離尾隨約1.6公里後，於赤吉街將車輛攔停。

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員警將30歲洪姓男駕駛壓制在地，他情緒激動頑抗，警方問「為何要跑？」他竟回「沒看到你。」警方在車上查獲毒品咖啡包9包（毛重45.8公克），經檢驗呈卡西酮類陽性反應。全案訊後依毒品通緝、違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

此外，警方針對洪嫌危險駕駛、拒檢逃逸、後排燈損壞不予修復、不依規定駛入來車道、闖紅燈、不按遵行之方向行駛及不依標誌、標線、號誌指示等多項交通違規掣單舉發，合計最高可處新臺幣15萬1200元。

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警方查獲毒品咖啡包。（圖由民眾提供）

洪姓男子頑抗意欲逃跑，員警合力將他制伏。（圖由民眾提供）

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