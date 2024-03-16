做完車禍筆錄拉K 「鬆一下」 毒蟲昏睡警局停車場2小時

新北市淡水李姓毒蟲車禍做完筆錄，竟在警局停車場內拉K昏睡，因此被警方查獲吸毒，將採尿釐清是否毒駕肇事。（記者吳仁捷翻攝）

2024/03/16 12:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市李姓男子車禍後到淡水交通分隊製作筆錄，他離開時到警用停車場開車，卻在車內拉K後昏睡2小時，直到警方發現敲車窗叫醒他，赫見駕駛座下有塊K盤質問至否拉K，但李嫌否認，警方當場起出刮卡、K他命粉末，警方不排除李嫌施用毒品後毒駕，已採尿化驗，若有毒品反應，將依照公共危險罪嫌送辦。

警方調查，40歲李姓男子15日下午4時許，在中正東路二段發生追撞車禍，交通事故筆錄完成後為紓緩情緒，在停放於派出所旁的座車上吸食K他命，在車上昏睡近2個小時，警方擔心他身體異樣，卻在車上發現使用過的K他命，員警採尿後依毒品危害防制條例通報警察局裁罰，若尿液檢體呈現陽性，則會依公共危險罪（毒駕）移送士林地檢署偵辦。

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據了解，警方在案發當晚，發現一輛轎車在交通分隊旁停車場怠速過久，員警一眼認出為稍早車禍車輛，發現40歲李男捲曲駕駛座，拍打車窗、以手電筒光照，李男才醒過來，員警關心他身體狀況時，眼尖地發現駕駛座放有一個鐵盒，員警質問李男是K盤嗎?男子神情慌張否認，但警方發現鐵盒內有刮卡跟K他命粉末，他才承認自己吸毒，辯稱車禍後做完筆錄離開派出所，開車時先在車內拉k「鬆一下」，因毒品起作用昏睡，被警方送辦。

淡水警分局長彭正中呼籲，毒品危害甚鉅，切勿以身犯法，自陷囹圄，民眾如有發現可疑或不法情事，立即向警察機關舉報，共同維護社會治安。

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