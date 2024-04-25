彰化女童幫叔叔口愛！為媽媽隱忍6年才說 叔叔下場曝

叔叔是變態色狼，女童忍了6、7年才說出。性騷擾情境照。（示意圖）

2024/04/25 16:17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣再發生一起Me too事件，一名現年17歲的少女（以下稱A女），出面指控媽媽的男友（以下稱甲男）在她就讀國小3年級（時年11歲）時對她性侵。叔叔將性器官塞進她口中，當時她不知這是什麼意思，長大懂事後，顧及媽媽跟叔叔感情要好，一直不敢說，直到去年Me too運動爆發，她才自覺要出面控訴。

該案審理時，媽媽的男友矢口否認，辯稱A女說詞誇張，故意入他於罪，且時間過那麼久了，記憶會零散片斷，不足採信。但法官憑母親的證詞與A女說法一致，另外案發後A女向被告姊姊透露「媽跟叔叔好，我有苦，向誰說？我怨媽媽當時不能保護我」，認定甲男確實有叫A女幫其口交，以其觸犯對未滿14歲之女子犯強制性交罪判刑8年6月。

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此事發生於A女就讀國小3、4年級的時候，她說，當時她跟媽媽在外租屋，叔叔經常來找媽，兩人就睡同一房間，有2、3次叔叔趁媽不在家，把她叫進房裡，要她吃性器官，她什麼都不懂就照做，也不知道這是什麼意思，有一次還被媽媽看到。

媽媽做證時說，那一次她買菜回來，進到房間，看男友平躺，女兒趴著低頭幫他吹喇叭，她喝道「你們2個在幹嘛」，女兒就離開房間了。後來女兒有跟她說「叔叔很變態」。

此事去年爆發後，被告的胞姊有傳簡訊給A女求證此事，A女向她說，媽媽跟叔叔的感情太好了，到現在還在坦護叔叔，但「我有苦，我要向誰說？我怨媽媽當時沒有保護我」，到現在還持續坦護叔叔，兩人口徑一致，害我差點被安置。胞姊還反問A女，妳說的話都是真的？舉頭三尺有神明喔，A女回答，「我不怕，叔叔就是那種人」。

被告對指控完全否認，他說，自己絕對沒有要求A女幫她口交，且事情過那麼久了，一定有遺忘，媽媽的說詞反反覆覆，不可採信，況且若她撞見A女幫他做口交，怎麼當時沒有表示意見，這不合常理。

法官表示，事件雖已過6、7年，縱然被害人之指訴、證人之證言，細節部分前後稍有不同，然基本事實之陳述仍屬可信。A母、A女在愛情與親情間，採取較為隱忍之態度，而未立即報警求助，亦非不可能，而A女所傳簡訊雖未直陳「有無口交」，但低調證實被告的行為讓她不舒服之感， 另外A母之證詞已足補強A女證詞之可信度。

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