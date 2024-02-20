台中光頭佬毒駕市區亂竄撞死2人 二審維持判12年

台中男子劉俊龍去年1月毒駕撞死2人，台中高分院今天駁回上訴，維持一審判12年。（民眾提供）

2024/02/20 20:23

〔記者陳建志／台中報導〕台中男子劉俊龍去年1月吸毒後，開車在市區狂飆撞死2人、1人受傷，此案一審由國民法官參與審判，依公共危險致死、肇事致人死亡逃逸罪合併判處12年徒刑，經上訴二審，台中高分院今天宣判，認原審認事用法並無不當，量刑妥適，駁回上訴，維持一審12年徒刑，可上訴。

判決指出，劉俊龍2017年駕照就被吊銷，但去年1月15日晚上在家中吸食安非他命後，駕自小客車在台中東區亂竄，先在復興路4段及立德街口時，追撞前方停等紅燈由游姓民眾駕駛的自小客車，因擔心無照駕駛遭查獲，迅速逃離現場。

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劉男接著又駕車連續闖紅燈、逆向行駛、關閉大燈及開上人行道，一路危險駕駛，當晚7點26分行經東區東光園路與振興路交岔路口時，又闖紅燈，直接撞上綠燈直行的葉姓騎士和搭載友人的連姓騎士，造成2名騎士傷重不治，連姓友人全身多處骨折及挫傷，劉男肇事後卻棄車逃離現場。

此案一審由國民法官參與審判，就其所犯公共危險致死罪，判處有期徒刑10年，另肇事致人死亡逃逸罪，判處有期徒刑3年，合併執行有期徒刑12年。因檢察官及劉俊龍均不服，提起上訴。

台中高分院審理後今天進行宣判，認為劉男無照又毒駕，還在路上逆向、闖紅燈，無視公眾安全，並造成被害人重大傷亡結果及其等家屬永久傷痛，且肇事後逃逸，還未與被害人和解，應依累犯規定加重其刑，但衡量其犯罪後始終坦承犯行，一審量刑妥適。

台中高分院並認為，本案為國民法官參與審判的案件，量刑是由國民法官與法官雙方意見在內過半數的意見所決定，並非單純由職業法官評決。且國民參與審判制度的重要目的，在於國民與法官共同參與刑事審判，反映一般國民正當的法律感情，增進人民對於司法瞭解與信賴。原審量刑既經國民法官與法官過半數意見評決，所量處的刑度亦無輕重失據或偏執一方的不當，因此應予以尊重，駁回上訴，維持一審原判。

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