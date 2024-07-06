竹縣科技執法上半年抓2.1萬件！違規項目和熱區曝光

新竹縣科技執法上半年取締件數中，超過半數是未依標誌標線號誌行駛，違規地點最多是在竹北市光明六路與縣政二路口。（記者廖雪茹攝）

2024/07/06 00:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣交通違規科技執法今年增到19處，警察局分析上半年取締狀況，總計2萬1千餘件中，超過半數是未依標誌標線號誌行駛，違規地點最多是在竹北市光明六路與縣政二路口，那裡是上國道1號竹北交流道，也是新竹科學園區上班族通勤的主要路線之一。

警察局交通隊統計，今年1到6月，全縣14處科技執法（不含7月1日上路的5處），總計取締21102件，較去年同期17414件增加約3688件，但設置地點的交通事故件數，減少了51件，顯示科技執法發揮效果。

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進一步分析上半年的統計，違規最多的是未依標誌標線號誌行駛有1萬1885件，其次是超速3852件，第三是違規停車3361件。

未依標誌標線號誌行駛的違規地點前3名依序為：竹北市的光明六路與縣政二路口、自強南路與文興路口、湖口鄉的台1線新興路與中華路口。這3處地點分別為通往國道1號、經國橋往新竹市、往湖口工業區的交通要道，上下班時間車流量大，因此違規件數較高。

超速部分，前3多違規地點依序是，台15線鳳鼻尾隧道、湖口鄉中山路與達生路口、竹北市自強南路與文興路口。

違規停車部分，最多是在高鐵新竹站4號出口前道路，只供下車不能上車，等停旅客須到臨停區或停車場；其次是竹東鎮中興路與學府路口周邊，第三是竹北市自強南路與文興路口周邊。

7月1日起新增的5處科技執法，分別位於竹北市光明六路與自強北路口、自強南路與自強南路59巷口、新豐鄉新興路與建興路口、關西鎮正義路與中山路口及竹東鎮北興路與東林路口，全為取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規。

新竹縣上半年科技執法取締違規停車最多是在高鐵新竹站四號出口前道路，因該道路只供下車不能上車，等停旅客須到臨停區或停車場。（記者廖雪茹攝）

新竹縣上半年科技執法取締，超速違規最多的地點是在台15線鳳鼻尾隧道。（記者廖雪茹攝）

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