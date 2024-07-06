竹縣科技執法上半年抓2.1萬件！違規項目和熱區曝光
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣交通違規科技執法今年增到19處，警察局分析上半年取締狀況，總計2萬1千餘件中，超過半數是未依標誌標線號誌行駛，違規地點最多是在竹北市光明六路與縣政二路口，那裡是上國道1號竹北交流道，也是新竹科學園區上班族通勤的主要路線之一。
警察局交通隊統計，今年1到6月，全縣14處科技執法（不含7月1日上路的5處），總計取締21102件，較去年同期17414件增加約3688件，但設置地點的交通事故件數，減少了51件，顯示科技執法發揮效果。
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進一步分析上半年的統計，違規最多的是未依標誌標線號誌行駛有1萬1885件，其次是超速3852件，第三是違規停車3361件。
未依標誌標線號誌行駛的違規地點前3名依序為：竹北市的光明六路與縣政二路口、自強南路與文興路口、湖口鄉的台1線新興路與中華路口。這3處地點分別為通往國道1號、經國橋往新竹市、往湖口工業區的交通要道，上下班時間車流量大，因此違規件數較高。
超速部分，前3多違規地點依序是，台15線鳳鼻尾隧道、湖口鄉中山路與達生路口、竹北市自強南路與文興路口。
違規停車部分，最多是在高鐵新竹站4號出口前道路，只供下車不能上車，等停旅客須到臨停區或停車場；其次是竹東鎮中興路與學府路口周邊，第三是竹北市自強南路與文興路口周邊。
7月1日起新增的5處科技執法，分別位於竹北市光明六路與自強北路口、自強南路與自強南路59巷口、新豐鄉新興路與建興路口、關西鎮正義路與中山路口及竹東鎮北興路與東林路口，全為取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規。