10/29 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落桃園、花蓮

10月29日開獎的第113000260期今彩539頭獎開出2注；第113000100期大樂透頭獎均摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2024/10/29 22:55

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕10月29日開獎的第113000260期今彩539頭獎開出2注，由桃園市楊梅區三民里瑞溪路一段158號一樓「盛豐彩券行」、花蓮縣花蓮市主和里中福路49號一樓「錢虎投注站」開出，每注可得800萬元；第113000100期大樂透頭獎則摃龜。

第113000100期大樂透中獎號碼「19、26、36、38、39、49。特別號：16」，頭獎摃龜；貳獎貳獎共2注中獎，每注可得101萬7253元；參獎共44注中獎，每注可得4萬9795元；肆獎97注中獎，每注可得1萬4520；伍獎共1931注中獎，每注可得2000元；陸獎共2401注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4098注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4213注中獎，每注可得400元。

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第113000100期49樂合彩中獎號碼為「19、26、36、38、39、49」，四合3注中獎，每注可得20萬元；三合共145注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2951注中獎，每注可得1250元。

第113000260期今彩539中獎號碼為「09、12、25、29、35」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共226注中獎，每注可得2萬元；參獎共8341注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8938注中獎，每注可得50元。

第113000260期39樂合彩中獎號碼為「09、12、25、29、35」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共365注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3057注中獎，每注可得1125元。

第113000260期3星彩中獎號碼為「437」，壹獎共59注中獎，每注可得5000元。

第113000260期4星彩中獎號碼為「3142」，壹獎共18注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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