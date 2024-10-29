為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    10/29 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落桃園、花蓮

    10月29日開獎的第113000260期今彩539頭獎開出2注；第113000100期大樂透頭獎均摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

    10月29日開獎的第113000260期今彩539頭獎開出2注；第113000100期大樂透頭獎均摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

    2024/10/29 22:55

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕10月29日開獎的第113000260期今彩539頭獎開出2注，由桃園市楊梅區三民里瑞溪路一段158號一樓「盛豐彩券行」、花蓮縣花蓮市主和里中福路49號一樓「錢虎投注站」開出，每注可得800萬元；第113000100期大樂透頭獎則摃龜。

    第113000100期大樂透中獎號碼「19、26、36、38、39、49。特別號：16」，頭獎摃龜；貳獎貳獎共2注中獎，每注可得101萬7253元；參獎共44注中獎，每注可得4萬9795元；肆獎97注中獎，每注可得1萬4520；伍獎共1931注中獎，每注可得2000元；陸獎共2401注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4098注中獎，每注可得400元；普獎共3萬4213注中獎，每注可得400元。

    第113000100期49樂合彩中獎號碼為「19、26、36、38、39、49」，四合3注中獎，每注可得20萬元；三合共145注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2951注中獎，每注可得1250元。

    第113000260期今彩539中獎號碼為「09、12、25、29、35」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共226注中獎，每注可得2萬元；參獎共8341注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8938注中獎，每注可得50元。

    第113000260期39樂合彩中獎號碼為「09、12、25、29、35」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共365注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3057注中獎，每注可得1125元。

    第113000260期3星彩中獎號碼為「437」，壹獎共59注中獎，每注可得5000元。

    第113000260期4星彩中獎號碼為「3142」，壹獎共18注中獎，每注可得5萬元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    今彩539、39樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播