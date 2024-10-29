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    知本溫泉逸軒大飯店套房減價後第4次法拍 底價降至78萬

    台東知本溫泉原逸軒大飯店有部分套房進行法拍。（記者黃明堂攝）

    台東知本溫泉原逸軒大飯店有部分套房進行法拍。（記者黃明堂攝）

    2024/10/29 17:31

    〔記者黃明堂／台東報導〕法務部行政執行署花蓮分署繼去年拍出33間最夯的知本溫泉套房後，今年又釋出1筆土地及7間套房，自6月份起連續3次拍賣，順利拍出4間套房，目前尚有3間套房及1筆土地未拍出，經第3次減價後，該分署定於11月5日下午2時30分起至3時止進入第4次拍賣程序，有意願民眾請把握年終購屋機會。

    台東縣稅務局表示，知本溫泉套房經營業者滯欠多年房屋稅及地價稅，稅務局為維護租稅債權，促請法務部行政執行署花蓮分署啟動拍賣程序，這次拍賣物件經減價後，土地拍賣價格為155萬6000元，3間套房拍賣價格介於78萬3160元至105萬260元之間。

    台東縣稅務局說明，有關第4次拍賣公告，可於台東稅務局網站、臉書或花蓮執行分署網站查詢，稅務局與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至該分署網站拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇台東縣及輸入驗證碼，即可查得拍賣物件更詳細相關資訊，連結360度環景圖片，並可身歷其境觀賞屋內實況。

    為服務台東縣民，稅務局特設置服務櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例，民眾備齊及填妥必要文件，可於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標，若有投標相關問題，可洽花蓮分署電話03-8348516分機181詢問，民眾如仍有疑議，請向本局稅務管理科查詢，電話：（089）231600分機247。

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