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知本溫泉逸軒飯店套房8折再8折 8/6第三拍最低價67萬餘

台東縣知本溫泉原逸軒大飯店溫泉套房因欠稅而被法拍中。（記者黃明堂攝）

台東縣知本溫泉原逸軒大飯店溫泉套房因欠稅而被法拍中。（記者黃明堂攝）

2024/07/21 17:49

〔記者黃明堂／台東報導〕法務部行政執行署花蓮分署今年再次拍賣知本温泉原逸軒大飯店溫泉套房，第1次拍賣釋出1筆土地及7戶套房，7月2日第2次拍賣已拍出1戶，尚有6戶及土地未拍出，該分署定於8月6日進入第3次拍賣，第三拍底價以二拍底價再8折，最低底價67萬多元，台東縣稅務局歡迎想擁有溫泉套房的民眾，把握購屋好時機。

台東縣稅務局表示，知本温泉套房經營業者滯欠多年房屋稅及地價稅，台東縣稅務局為維護租稅債權，促請法務部行政執行署花蓮分署啟動拍賣程序，這次拍賣物件為6戶套房及1筆土地，經2次拍賣減價後，土地拍賣價格為194萬4000元，套房拍賣價格介於67萬5090元至131萬2320元之間。

稅務局長李素琴說明，知本溫泉套房位處温泉勝地，鄰近金針山、曙光園區及多良車站等觀光景點，是喜好泡湯民眾休閒養生的最佳據點，去年拍賣35間，吸引全國民眾搶標，順利拍出33戶，餘2戶未拍出主要是面積或土地持分較大建物。

稅務局指出，第3次拍賣公告，可於稅務局官網、臉書或花蓮執行分署網站查詢，並與花蓮分署共同推出線上實境看屋，點選不動產拍賣，選擇台東縣及輸入驗證碼，即可查得拍賣物件詳細資訊，連結360度環景圖片，可身歷其境觀賞屋內實況。

台東縣稅務局為服務縣民，設置服務櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例，民眾備齊及填妥文件，於拍賣當日親至花蓮分署，或通訊方式參與投標，相關問題，電洽03-8348516#181詢問，或稅務局稅務管理科查詢，電話：089-231600#247。

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