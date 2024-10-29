中配哄騙2幼女下碧潭溺斃 續押3個月

中國配偶簡姓女子溺死2名幼女，續押3個月。（資料照）

2024/10/29 17:21

〔記者張文川／台北報導〕新北市中國籍配偶簡姓女子今年7月初與婆婆吵架，憤而帶著10歲及8歲女兒到新店碧潭渡船頭，哄騙她們下水拍照溺斃，自己卻獨自上岸離開，台北地檢署昨天依成年人故意對兒童犯殺人罪嫌起訴簡女；全案今天移審台北地院，法官下午開庭接押，簡女說，她現在無處可去，也不可能回公婆家住，法官訊後諭知續押3個月。

據了解，34歲簡女籍設中國湖南省，11年前結識到中國工作新北白姓男子，兩人相戀產下大女兒，一年多後生下小女兒，一家四口去年7月搬回台灣登記結婚，與公婆等6人住在中和南勢角，簡女尚未取得台灣身分證。

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簡女來台後在家從事家管，因生活等習慣與公婆不合，曾多次口角，丈夫從事保全工作，夾在中間也頗為難。

7月2日上午7點左右，簡女與婆婆發生爭吵，聲稱要帶2個女兒出遊，從南勢角攔計程車到碧潭，連哄帶騙要求2女童下水拍照，女兒掉入水中，簡女曾伸手拉住大女兒，卻又放手讓她沉沒，小女兒奮力爬回岸邊，簡女又以「要一起下水救姊姊」，騙小女兒再度下水，致兩個女兒雙雙溺斃，簡女獨自上岸離開。

簡女之後整天在風景區徘徊，直到隔天晚上9點才走去碧潭派出所報案自首，警消趕抵下水搜尋，打撈起2女童遺體。

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