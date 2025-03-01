清大校長稱保護捐款者隱私 矢板明夫：是誰配合在野黨攻擊曹董？

矢板明夫指出，這幾天和國民黨立委翁曉玲一唱一和、再三放話說「沒有收到捐款」，配合在野黨攻擊曹董、企圖影響大罷免形勢的所謂「清大校方」，到底是誰？（圖擷自臉書）

2025/03/01 09:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲近日指控聯電創辦人曹興誠，答應清大前校長沈君山捐款1500萬卻食言，清大校方也稱未收到曹興誠本人捐款。在爭議延燒多日後，清大校長高為元昨才對師生及校友發出電子郵件，稱要全力保護捐款者權益與隱私。對此資深媒體人矢板明夫指出，這幾天和國民黨立委翁曉玲一唱一和、再三放話說「沒有收到捐款」，配合在野黨攻擊曹董、企圖影響大罷免形勢的所謂「清大校方」，到底是誰？

矢板明夫在臉書發文指出，關於曹興誠董事長30年前給清華大學捐款1500萬的羅生門事件，還在繼續燃燒。他表示作家楊斯棓有直接寫電子郵件詢問清華大學物理系劉怡維主任，有關「顏晃徹通俗講座」的財源問題。

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矢板明夫指出，劉怡維透過臉書公開發文聲明，強調「本人從未以個人或系主任身分代表清華大學物理系 ，發表任何有關嚴晃徹通俗講座。或嚴晃徹講座相關事宜的言論。個人認為，清華大學的教授、校友、或學生以學校捐款事宜，進行政治攻防都是一件極為不恰當的行為。」矢板明夫表示，「​感謝楊醫師和劉教授的嚴謹態度，讓我們離真相更近了一步」。

對於清大校長高為元向校友發表公開信，說明了清大的態度是「未經捐款者主動要求，不會揭露相關資訊」。矢板明夫也質疑，「那麼問題來了。這幾天和翁曉玲立委一唱一和、再三放話說『沒有收到捐款』，配合在野黨攻擊曹董、企圖影響大罷免形勢的所謂『清大校方』，到底是誰？」

矢板明夫也質疑，「這個人躲在背後，從不具名，但每次都『代表清大』發言。正因為媒體都引述這個人的發言，才使清華大學陷入了嚴重的公關危機」。

聯電創辦人曹興誠捐清大1500萬演變成羅生門，清大校長高為元昨日對師生及校友發出一封電子郵件。（資料照，記者洪美秀攝）

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