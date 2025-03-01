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    川普和澤倫斯基鬧翻全從「這個字」開始！現場媒體目瞪口呆

    美國總統川普、副總統范斯，在和烏克蘭總統澤倫斯基會晤時發生口角。（法新社）

    美國總統川普、副總統范斯，在和烏克蘭總統澤倫斯基會晤時發生口角。（法新社）

    2025/03/01 10:13

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普、副總統范斯與烏克蘭總統澤倫斯基，於當地時間2月28日在白宮橢圓形辦公室會晤，孰料卻從原本的以禮相待變成口角衝突，而一切的轉變似乎是從范斯所說出的一個單字開始，讓一旁的媒體看得目瞪口呆。

    《BBC》報導，白宮當時以熱情友善的氛圍接待澤倫斯基，川普不僅率領儀隊在門口迎接，還和澤倫斯基友好握手，來到橢圓形辦公室後雙方禮貌對談了半小時左右，期間澤倫斯基送上禮物，川普則稱讚對方的穿著。

    然而，當范斯說明烏克蘭必須用外交（diplomacy）來結束戰爭時，澤倫斯基立即反問「什麼樣的外交（What kind of diplomacy）」，此話一出雙方隨即氣氛驟變陷入口角，范斯痛斥澤倫斯基相當失禮，直指他應該要向川普表達謝意。

    川普此時也加入衝突，批評澤倫斯基已經說得夠多了，「你贏不了的，你必須心存感激，你沒有底牌」，澤倫斯基則回應「我不打牌，我很認真，我是戰時總統」。

    川普接著指責澤倫斯基拿第三次世界大戰來賭博、對支持烏克蘭的美國很不尊重，范斯也跟著痛批澤倫斯基在會談期間都沒有說過一次謝謝（thank you）。

    現場媒體透露，他們從來沒有在白宮碰過這樣的事情，連想像也想像不出來。在會議結束後，許多記者從橢圓形辦公室出來時都呆呆站在那裡，久久無法平復心情。

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