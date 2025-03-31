緬甸強震逾1700死、婦女受困60小時獲救 曼谷倒塌高樓續搜救

緬甸曼德勒綜合醫院院區內，醫護人員正救治躺在病床上的傷患。（法新社）

2025/03/31 14:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕緬甸上週五發生規模7.7強震，造成慘重傷亡。在黃金救援時間逐漸流逝之際，救難人員週一自重災區瓦礫堆中成功救出一名受困逾60小時的婦女，為持續的搜救行動帶來一線希望。然而，官方統計緬甸死亡人數已破1700人，鄰國泰國亦有18死、數十人仍受困倒塌大樓，兩國搜救團隊正與時間賽跑。

法新社報導，中國駐緬甸大使館透過臉書發文證實，由中國、俄羅斯及當地團隊組成的搜救隊，經過5小時努力，週一凌晨成功從震央附近大城曼德勒（Mandalay）倒塌的長城飯店（Great Wall Hotel）廢墟中，救出該名受困超過60小時的婦女，她目前情況穩定。此次強震對緬甸中部造成毀滅性破壞，鄰近的泰國也災情慘重。

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在泰國首都曼谷，一棟興建中的摩天大樓在地震中應聲倒塌，搜救人員週一持續利用起重機、生命探測儀與搜救犬，奮力搜尋據信仍被埋在瓦礫堆下的76名失蹤者。曼谷市長查猜（Chadchart Sittipunt）表示，儘管已逼近尋獲生還者的72小時黃金窗口，但救援行動絕不放棄。「搜救將持續，因為土耳其（先前強震）曾有人受困一週後仍生還。我們偵測到微弱生命跡象，搜救犬正協助定位。」

泰國官方週日確認死亡人數為18人，但若曼谷倒塌現場未能救出更多生還者，死亡數字恐將急遽攀升。

緬甸國營媒體報導，該國至少已有1700人罹難。《華爾街日報》則引述緬甸執政的軍政府說法，稱死亡人數已達2028人。路透暫無法獨立證實此最新數據。

聯合國表示，正緊急運送救援物資給緬甸中部估計約2萬3千名受災民眾。聯合國難民署駐緬代表高木紀子說：「儘管團隊成員自身也經歷創傷，但我們正努力擴大人道應援。時間至關重要，緬甸亟需全球在此巨大災難中展現團結與支持。」

包含印度、中國、泰國、馬來西亞、新加坡及俄羅斯等國已向緬甸運送救援物資並派遣團隊。美國則承諾透過在緬人道組織提供200萬美元援助，並派遣國際開發總署（USAID）緊急應變小組前往災區。

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