徐巧芯座車闖河濱單車道 北市府將開罰

國民黨立委徐巧芯30日參加麥帥一橋下活動，將座車直接駛入河濱單車道。（資料照）

2025/03/31 13:46

首次上稿12:03

更新時間13:46（新增徐巧芯回應）

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市黨部30日在麥帥一橋下舉辦政策說明會，參加民眾及國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及議員等多人，都是徒步進入河濱公園會場，惟獨立委徐巧芯座車違規開進活動現場旁的河濱單車道，並停放在橋下空地，台北市長蔣萬安今（31日）受訪表示，依相關規定，該怎麼辦就怎麼辦。

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徐巧芯稍早表示歉意並澄清說，下車後以為車開走了，並不知道還停在那；車並非她駕駛，她也不清楚那條路是不能開的，有違規就開罰，會依照台北市法令。

水利處表示，已將相關事證移請警察局依「道路交通管理處罰條例」查辦中，另該車輛違規停放在河濱公園行為，待相關文書資料備俱，將依「臺北市公園管理自治條例」第11條第1項第4款進行裁罰，裁罰1200元以上。

松山警分局表示，經與水利處確認，徐巧芯的車輛確認沒有申請通行證，將依據道路交通管理處罰條例第45條第1項第16款開罰600元。

國民黨立委徐巧芯30日參加麥帥一橋下活動，將座車直接駛入河濱單車道，並停放在橋下空地。（資料照）

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