法國政壇震撼彈！極右領袖勒班判刑禁選5年 2027總統夢碎

涉詐領助理費，法國極右領袖勒班遭判4年、禁選5年。（美聯社）

2025/03/31 20:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國法院週一針對極右翼領袖勒班（Marine Le Pen）濫用歐洲議會經費案做出判決，判處她5年內不得參選公職，且禁令立即生效，為她問鼎2027年總統大位之路投下巨大變數。勒班同時被判處4年徒刑，但無需入獄服刑，其中2年為緩刑，另2年則需配戴電子腳鐐居家監禁。

法新社報導，此案共有九名勒潘所屬「國民聯盟」（National Rally, RN）的政治人物被定罪，他們被控利用歐洲議會議員的經費，聘雇實際上為該黨工作的助理。法院估計此計畫涉及金額達290萬歐元（約新台幣1億412萬元）。除了勒班外，所有涉案的國民聯盟官員均被禁止參選公職，主審法官特別強調，即使提起上訴，禁選令也應立即生效。

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檢方指控，國民聯盟利用歐洲議會議員每月2萬1千歐元的津貼，支付實際上在法國為該黨工作的「虛設」議會助理薪資，藉此減輕黨務財政壓力。法官指出：「證據確立所有這些人實際上都在為黨工作，其名義上的議員並未指派任何（議會）任務給他們。」

現年56歲、曾三度參選總統的勒班，原本被看好在現任總統馬克宏無法連任的2027年大選中，迎來最佳入主艾里賽宮（法國總統府）的機會。她始終強烈否認所有指控。據法新社記者現場觀察，勒班在判決與禁選令宣布後即離開法庭，未聽取徒刑部分的宣判。她預計週一晚間接受法國電視一台（TF1）黃金時段專訪。

隨著國民聯盟在2024年國會選舉後成為單一最大黨，勒班挾著民眾對移民、生活成本高漲的擔憂，聲勢看漲。先前民調預測她能輕鬆進入總統大選第二輪決選。

判決結果迅速引發國際反應。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，「越來越多歐洲國家首都正走上違反民主常規的道路。」勒班在歐盟的主要盟友、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）則在社群平台X上發文「我是瑪琳！（Je suis Marine!）」表達支持。

此判決也讓勒班屬意的接班人、年僅29歲的現任國民聯盟黨魁巴爾代拉（Jordan Bardella）浮上檯面，他並未捲入此案。巴爾代拉抨擊此判決「不公」，形同「處決」法國民主。勒班在週日播出的一部紀錄片中，首度明確表態支持巴爾代拉參選總統。然而，即使在黨內，對於巴爾代拉是否有足夠經驗角逐總統大位，仍存有疑慮，此為所謂的「B計畫」（Plan B）。

勒班自2011年接掌當時仍稱「民族陣線」（National Front, FN）的黨魁後，便致力於讓該黨成為主要選舉力量，擺脫其父、已故共同創辦人老勒班（Jean-Marie Le Pen）常被指控種族歧視與反猶的爭議形象。她將黨名改為「國民聯盟」，推行「去妖魔化」（dediabolisation）策略，期望擴大選民基礎。

考量勒班目前的高人氣，即使是一些政治對手，也對她可能無法參選表達不安。法國前歐盟執行委員布勒東（Thierry Breton）週末表示，若勒班無法代表支持她的選民參選，他個人將感到非常不安。

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