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    美麗島電子報民調：卓榮泰施政滿意度上升10.6％ 在野黨好感度全下降

    《美麗島電子報》3月國政民調顯示，受訪者對總統賴清德、行政院長卓榮泰的滿意度皆顯著增加。（資料照）

    《美麗島電子報》3月國政民調顯示，受訪者對總統賴清德、行政院長卓榮泰的滿意度皆顯著增加。（資料照）

    2025/03/31 13:31

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》公布3月國政民調，其中顯示受訪者對總統賴清德的信任度、滿意度皆顯著增加，行政院長卓榮泰施政滿意度更達到47.4％（和2月相比上升10.6％），在野黨好感度則是全面下降。

    《美麗島電子報》指出，有56.7％的受訪者信任總統賴清德（比2月上升6.2％）．達到賴清德上任以來的次高，不信任者則為37.0％（下降3.5％）；55.6％滿意賴清德執政表現（增加7％）創下就職以來新高，不滿意度為40.6％（減少1.1％）。

    至於行政院長卓榮泰的整體施政表現，有47.4％的受訪者表示滿意，一口氣漲了超過10％創下卓揆上任以來新高，不滿意者為35.7％（下降3.4％）。

    《美麗島電子報》分析，總統賴清德在抗中保台的氛圍下，針對國安威脅提出因應措施並促進大罷免，使得總統執政評價止跌反彈，也外溢至閣揆卓榮泰的施政滿意度。

    另外，受訪民眾對民進黨的好感度達52.7％（陡增9.1％）、反感40.9％（下降4.8％）；27.2％對國民黨好感（減少4.2％）、反感高達61.2％（增加6.5％）；25.2％對民眾黨好感（下降3.3％）、反感為61％（上升5.4％）。

    此次民調時間從今年3月25日至3月27日為止，由訪員進行電腦輔助電話訪問方式，採取住宅電話與行動電話雙架構抽樣，成功完訪住宅電話751人、行動電話321人，在信賴水準95％時的抽樣誤差最大值為±3.0％。

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