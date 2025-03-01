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    澤倫斯基重申「沒做錯」 強調烏美關係仍堅定

    烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普及副總統范斯在白宮會面，卻爆發激烈爭執，導致記者會臨時取消，雙方原本協商的戰略礦產協議也告吹。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普及副總統范斯在白宮會面，卻爆發激烈爭執，導致記者會臨時取消，雙方原本協商的戰略礦產協議也告吹。（歐新社）

    2025/03/01 10:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與美國總統川普（Donald Trump）及副總統范斯（JD Vance）在白宮會面，卻爆發激烈爭執，導致記者會臨時取消，雙方原本協商的戰略礦產協議也告吹。事後，澤倫斯基接受《福斯新聞》專訪時表示，他並不認為烏克蘭方面「做錯了什麼」，但坦承這場爭執「對雙方都不利」，並強調烏美關係仍然堅定。

    《福斯新聞》專訪中，福斯新聞主持人拜爾（Bret Baier）問澤倫斯基：「您認為今天之後，您與川普總統的關係還能挽回嗎？」對此，澤倫斯基回應：「當然可以，因為這不僅是兩位總統之間的關係，更是我們兩國人民之間的歷史與牢固關係。」他特別感謝美國人民的支持，並強調烏克蘭非常珍視這段關係。

    然而，這場原本聚焦於烏俄戰爭及和平談判的會談，最終演變成激烈的爭論。據報導指出，川普政府正推動一項與烏克蘭的協議，以交換戰略礦產來換取美國對烏克蘭的援助，作為和平協議的一部分。然而，因雙方在談判過程中立場僵持，會議最終不歡而散收場。

    根據白宮官員透露，會談結束後，川普取消了原定的聯合記者會，並要求澤倫斯基離開白宮。川普隨後更公開表示：「等他準備好談和平再回來。」這場衝突成為國際矚目焦點，顯示烏克蘭與美國在戰爭與外交上的重大分歧。

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