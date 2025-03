澤倫斯基重申「沒做錯」 強調烏美關係仍堅定

2025/03/01 10:02

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)與美國總統川普(Donald Trump)及副總統范斯(JD Vance)在白宮會面,卻爆發激烈爭執,導致記者會臨時取消,雙方原本協商的戰略礦產協議也告吹。事後,澤倫斯基接受《福斯新聞》專訪時表示,他並不認為烏克蘭方面「做錯了什麼」,但坦承這場爭執「對雙方都不利」,並強調烏美關係仍然堅定。

在《福斯新聞》專訪中,福斯新聞主持人拜爾(Bret Baier)問澤倫斯基:「您認為今天之後,您與川普總統的關係還能挽回嗎?」對此,澤倫斯基回應:「當然可以,因為這不僅是兩位總統之間的關係,更是我們兩國人民之間的歷史與牢固關係。」他特別感謝美國人民的支持,並強調烏克蘭非常珍視這段關係。

然而,這場原本聚焦於烏俄戰爭及和平談判的會談,最終演變成激烈的爭論。據報導指出,川普政府正推動一項與烏克蘭的協議,以交換戰略礦產來換取美國對烏克蘭的援助,作為和平協議的一部分。然而,因雙方在談判過程中立場僵持,會議最終不歡而散收場。

根據白宮官員透露,會談結束後,川普取消了原定的聯合記者會,並要求澤倫斯基離開白宮。川普隨後更公開表示:「等他準備好談和平再回來。」這場衝突成為國際矚目焦點,顯示烏克蘭與美國在戰爭與外交上的重大分歧。

