詭船「寶順號」漂航我外海2個月 軍事粉專曝關鍵：比養軍隊便宜

「寶順號」漂航我外海兩個月。（資料照，海巡提供）

2025/03/01 09:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕蒙古籍「BAO SHUN（音譯寶順）」號貨輪一月起在我本島北部近海異常繞行被海巡關切後，1月23日晚被發現在枋山海底電纜周邊，後又詭異漂航在高雄外海至今，長達兩個月在我國「門口」觀望，行蹤詭異至極。

寶順號去年12月從俄羅斯出發，目的地越南，但不知道為何，近兩個月，都持續在台灣周邊徘徊，1月5日起，寶順號便以「主機故障」為由，在台北港外滯留，被海巡關切，修復後駛離，卻又異常繞行徘徊，後續寶順號持續沿台灣12浬線外圍，朝西南方向航行，一月底被發現在枋山海底電纜周邊出沒，海巡人員登檢後，並未發現拖帶錨爪，或破壞海底電纜的設備，但卻始終在台灣外海漂航。

請繼續往下閱讀...

軍事粉專「Taiwan ADIZ」記錄，已在台海漂航月餘的的蒙古籍寶順輪，於今（1日）接近高雄港西北處錨地，似乎是將進行運補作業，一名台灣籍船長帶10名印尼籍船員在海上無目的漂航，值得注意。

粉專也認為，如50萬美金（約合新台幣1500萬）買一艘堪用的貨輪，雇一名船長加7個船員，註冊在其他國家（權宜輪），一艘3000噸貨輪由一名中國籍船長和7名中國籍船員操作，在海上無目的漂航一個月的成本約為63840美元（約合新台幣198萬至200萬元，以1美元=31台幣計）。燃料占主要部分（約77%），薪資次之。利用這樣消耗台灣的海巡，製造民眾的恐慌，加上認知作戰，伺機割海底電纜，這成本比養軍隊來騷擾台灣確實是便宜太多了，任何一個船東都不會花1500萬買一艘船，每個月花200萬養船員，然後讓船員在海上沒有目的漂吧。

「寶順號」漂航我外海兩個月。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法