鄭文燦涉收賄案開準備程序庭 行賄被告廖俊松父子當庭認罪

廖俊松（左）當庭認罪，請求減刑。（資料照）

2024/10/29 17:41

首次上稿 16:43

更新時間 17:41

〔記者余瑞仁／桃園報導〕鄭文燦被控，桃園市長任內涉嫌收受「林口特定區工五工業區」東側9.12公頃農地重劃會地主廖俊松父子等人賄款500萬元，護航推動自辦市地重劃案，桃園地檢署8月27日偵結，對鄭文燦及另10名共犯提起公訴，鄭文燦被求處12年重刑，隔天2800萬元交保。桃園地院今天下午開準備程序庭，傳喚廖俊松、廖力廷父子及廖力庭妻子黃芷蓁3人到庭，審訊他們對檢方起訴事實有無爭執，廖力廷當庭認罪，請求法院依依證人保護法給予免刑；廖俊松隨後也當庭認罪，請求減刑；黃芷蓁也當庭認罪，請求緩刑或免刑。

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本案除了鄭文燦，被起訴者還有88歲前台塑集團總管理處總經理楊兆麟、前台塑集團總管理處副總經理侯水文、重劃會主委廖俊松及其兒子廖力廷、媳婦黃芷蓁，及廖家興、廖妻謝淑惠、黃華炳等人，均被依行賄罪嫌等起訴；律師蔡明熙得知廖俊松父子被監聽，以有能力處理停止監聽為由涉向廖力廷詐得10萬元，鄭文燦委任律師游琦俊涉嫌將檢方羈押聲請書及理由書提供給鄭文燦施姓祕書影印留存，分別被依詐欺、洩密罪嫌起訴。

桃園地院今天首度開準備程序庭，審判長廖奕淳下午分別傳喚廖俊松、廖力廷、黃芷蓁3人到庭。廖力廷並未有委任律師陪同，下午2點半先行開庭審訊，桃檢由主任檢察官呂象吾、檢察官陳嘉義、公訴檢察官邱健盛蒞庭，審判長廖奕淳就檢察官起訴事實、證據等詢問廖力庭有無爭執意見，廖力廷當庭表示並無爭執並且認罪，請求法院依證人保護法給予免刑；廖俊松下午3點半到庭也全數認罪，請求減刑；黃芷蓁下午4點30分也當庭認罪，請求緩刑或免刑。

本案其他被告部分，桃院分別於本週四及下個月初傳喚到庭進行準備程序庭，鄭文燦則於12月14日傳喚進行準備程序庭。

桃園地院審理鄭文燦涉嫌收賄案，今天首度開準備程序庭，被控行賄500萬元的廖力廷當庭認罪，請求法院給予免刑。（資料照）

桃園地院審理鄭文燦涉嫌收賄案今天下午首度開準備程序庭，傳喚行賄被告廖俊松父子等3人到庭。（記者余瑞仁攝）

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