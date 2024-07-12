凌濤：鄭文燦收受500萬不像賄款 而是廖俊松集團「保命符」

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2024/07/12 15:21

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫副執行長凌濤今日接受網路直播節目「觀點芹爆戰」專訪指出，前桃園市長鄭文燦在華亞科技園區土地重劃案中收受的500萬元，看起來並不像是賄款，因為華亞科技園區土地重劃案面積9.5公頃土地，如果每坪可賺20萬元，估計獲利將達57.47億元，500萬連零頭都不到，因此他認為應該不是賄款，很有可能只是被重劃會理事長廖俊松集團視為「保命符」，讓收錢的人不能推託或切割。

至於鄭文燦後以「借貸名義」歸還500萬給當時帶錢到市長官邸的廖俊松之子，凌濤說，當時鄭文燦如日中天，一個院長級的人物，怎麼可能需要對外借款500萬元？非常荒謬。

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他並透露，目前羈押中的前桃園市長鄭文燦，所涉土地爭議案件總共有6個，除了華亞科技園區土地重劃案等已曝光的3案，另有3案尚未爆發，相關資料已經在整理當中。

凌濤還指出，鄭文燦與施姓秘書以Line進行串證的內容所以曝光，是鄭文燦在接受偵訊時，宣稱自己很清白，並把手機交給檢方查，沒想到就被檢方查出對話內容，他認為這是因為鄭文燦慌了，才會如此大意。

凌濤分析，華亞科技園區重劃案過去7年蔡政府都沒有查，賴清德上任總統後就開始查辦，很明顯是對鄭文燦有意見，主要原因就在賴清德對鄭文燦不設防的政商關係很忌憚，並對鄭文燦出入不良場所有疑慮。

凌濤表示，民進黨廉政會日前宣布鄭文燦被裁定羈押就停權3年，這就是為鄭文燦量身打造，即便前總統陳水扁涉案，民進黨廉政會也沒有這樣處理陳水扁，他認為，民進黨廉政會的動作是「露出馬腳」，如果不羈押鄭文燦，鄭將挑戰2026、2028選舉，因此被羈押早在預料中事。

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