「華亞自辦重劃案」曾送內政部 劉世芳：2013年至今無共識、未同意

立法院內政委員會今日審查國民黨團及國民黨立委牛煦庭等人提出的「租賃住宅市場發展及管理條例修正草案」，與會官員內政部長劉世芳會前接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

2024/07/11 10:26

〔記者李文馨／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內，涉嫌收賄500萬元主導華亞科技園區旁農地自辦市地重劃，民眾黨立委黃國昌昨也爆料，鄭曾找總統府陳情，行政院、經濟部、內政部也馬上核准。對此，內政部長劉世芳今（11）日受訪表示，華亞案、自辦重劃於2013年送到內政部都委會，專案小組要求地方政府要提供明確資料或真正的公益性、必要性，但因為都沒有補送所以目前沒有同意也沒有共識。

針對鄭文燦涉貪案，民眾黨立委黃國昌昨出示公文指控，羈押中的台塑集團前顧問廖俊松行賄鄭文燦後，鄭動作頻頻，除了找總統府陳情，也交辦時任行政院秘書長卓榮泰核可，經濟部、內政部也馬上核准，希望法務部查辦到底。

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對此，劉世芳表示，有關華亞案或是自辦重劃案，2013年送到內政部都委會，「經查閱所有會議紀錄，從來沒有同意過，從來沒有共識」，都委會專案小組也要求地方政府要提供明確資料及公益性必要性資料，但因為都沒有補送，所以目前沒有同意、也無共識。

至於治安問題，劉世芳表示，他們對治安非常有信心，昨天行政院長卓榮泰開了記者會後，全台檢警調都動起來，尤其對於民眾深痛惡絕的打詐、幫派上面，可以看到昨天的成績；對於槍擊案他們也勿枉勿縱，相關嫌疑犯或是相關罪證都掌握當中，有明確消息一定跟人民報告。

此外，國民黨籍原住民立委盧縣一等人提出「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」，主張原住民及離島立委當選人的競選補貼費用，每票從新台幣30元調高至50元。對此，劉世芳回應，該案目前沒有共識，還需要跟立委多討、凝聚共識才能入法，這是他們的希望。

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