為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

檢抗告鄭文燦交保免押 高院審酌卷證進度超前今天將裁定

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦，疑似在市長任內涉入華亞科技園區土地開發弊案。（資料照）

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦，疑似在市長任內涉入華亞科技園區土地開發弊案。（資料照）

2024/07/10 16:53

首次上稿：15:51
更新時間：16:53（新增高院可能於今天裁定）

〔記者張文川／台北報導〕前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦，疑似在市長任內涉入華亞科技園區土地開發弊案，被桃園地檢署聲押禁見，桃園地院昨更裁鄭文燦以1200萬交保，桃檢昨晚隨即提出抗告，高等法院今上午完成收案、分案；高院下午一度表示今天預計不做裁定，但稍早又稱審酌進度超前，可能於今天裁定。

高院指出，經合議庭表示，目前審酌卷證之進度較原先預估時間快，可能提早於今日裁定。

桃院昨重開羈押庭後，裁定鄭文燦1200萬交保，限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸；檢察官當庭再提抗告，並於昨晚遞狀，高院今上午分案。

桃院本月6日裁定鄭文燦500萬元交保，限制住居、出境與出海，並禁止聯繫或接觸相關人等，但桃檢抗告成功，高院8日認為桃院未說明是否有羈押的理由與必要性，理由不備，發回桃院更裁。

桃院昨維持交保，交保金加碼為1200萬元；檢方仍認為不足以確保不會勾串滅證，再次提出抗告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
卓榮泰：若涉不法應全面偵辦
2024/07/10 05:30

卓榮泰：若涉不法應全面偵辦
鄭文燦涉貪案檢提抗告 高等法院最快今下班前做出裁定
2024/07/08 12:33

鄭文燦涉貪案檢提抗告 高等法院最快今下班前做出裁定

「璀璨王功 精彩二十」 2024王功漁火節
鄭文燦涉貪辭海基會董事長 王定宇喊辭得好：藍白該回頭看看自家人
2024/07/07 17:59

鄭文燦涉貪辭海基會董事長 王定宇喊辭得好：藍白該回頭看看自家人
桃院裁定鄭文燦1200萬交保 法務部長：尊重法官認定
2024/07/10 10:18

桃院裁定鄭文燦1200萬交保 法務部長：尊重法官認定

全國電子夏日破盤滿額送冰箱！瘋搶超狂好禮
4年前被問「有沒有貪汙」 鄭文燦這樣答……
2024/07/07 21:17

4年前被問「有沒有貪汙」 鄭文燦這樣答……
政治今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播