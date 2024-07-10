檢抗告鄭文燦交保免押 高院審酌卷證進度超前今天將裁定

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦，疑似在市長任內涉入華亞科技園區土地開發弊案。（資料照）

2024/07/10 16:53

首次上稿：15:51

更新時間：16:53（新增高院可能於今天裁定）

〔記者張文川／台北報導〕前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦，疑似在市長任內涉入華亞科技園區土地開發弊案，被桃園地檢署聲押禁見，桃園地院昨更裁鄭文燦以1200萬交保，桃檢昨晚隨即提出抗告，高等法院今上午完成收案、分案；高院下午一度表示今天預計不做裁定，但稍早又稱審酌進度超前，可能於今天裁定。

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高院指出，經合議庭表示，目前審酌卷證之進度較原先預估時間快，可能提早於今日裁定。

桃院昨重開羈押庭後，裁定鄭文燦1200萬交保，限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸；檢察官當庭再提抗告，並於昨晚遞狀，高院今上午分案。

桃院本月6日裁定鄭文燦500萬元交保，限制住居、出境與出海，並禁止聯繫或接觸相關人等，但桃檢抗告成功，高院8日認為桃院未說明是否有羈押的理由與必要性，理由不備，發回桃院更裁。

桃院昨維持交保，交保金加碼為1200萬元；檢方仍認為不足以確保不會勾串滅證，再次提出抗告。

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