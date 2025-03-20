獨家》竹聯幫恐面臨分裂？各方大老想出頭 新幫主劉振南神隱

竹聯幫主黃少岑告別式。（資料照）

2025/03/20 11:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫新任幫主「扣頭」劉振南，自從處理完前幫主黃少岑告別式後，突然進入「神隱」模式，幫內許多大老都無法與他取得連繫。肇因疑為其他大老認為黃少岑生前未正式任命劉振南繼任，劉振南「名不正、言不順」，因此公開反彈，甚至想「倚老賣老自立為王」。幫內人士認為，竹聯幫恐為此走向第二次大分裂局面。

據了解，黃少岑在3年前就屬意「扣頭」劉振南接任幫主之位，主要原因在於，劉振南曾營救國民黨主席連戰之子連勝文有功，並且在新北市經商有成，黑白兩道人脈深植，再加上他長期隨侍在側，黃少岑因此有意推劉振南上位。

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黃少岑當時透過周邊放出消息，試探幫內有沒有反彈聲浪，結果，果然引起眾多具實力的大老和強勢青壯派堂口的劇烈不滿聲浪，黃少岑自此未再談及未來竹聯幫的領頭大位屬誰。

即使，黃少岑在今年被送入加護病房觀察和急救時，他仍然認為自己能安然無恙的出院，所以，也未曾對內或對外正式留下「遺命」，結果種下未來竹聯幫可能面臨分裂的局面。

據了解，黃少岑過逝後，劉振南是在幫內重量級堂口和堂的力擁下，以黃少岑生前「屬意」為名，將劉振南推上幫主大位，當時確實有其他大老或堂口提出異議，但在死者為大的前題下，決定先將黃少岑的告別式處理完善，才是重中之重。

其間，有傳言指出「白狼」張安樂有意角逐幫主之位，但，事實上，張安樂十餘年前自中國返台時，因無經濟實力，一度居無定所，是透過劉振南提供多方資助，才讓他得以穩定，算是欠著對方一份情義。

此外，張安樂創立中華統促黨，企圖與政治掛鉤，並屢屢藉機造勢，結果造成竹聯幫被政府針對性的打擊、清剿，竹聯幫後來為此與他劃「出」界線，只敬他為長輩，但幫務一切與他無關。

後來，前地堂鍾姓大老也企圖放話，營造自己想接任幫主的可能性，但，他也因為曾任中華統促黨的副主席，且長期未有明顯地盤和實力，儘剩「資歷」，所以根本不被列入考慮，只被當作是茶餘飯後的談資一則。

幫內這些「抗劉、反劉」聲音，當然也進入新任幫主劉振南的耳中，劉振南也盡量展現自己的政商人脈，甚至一改昔日幫派作為，將治喪委員會名單，全部邀請政商人士列名，讓警方蒐證人員也「備感壓力」。

但令人不解的是，劉振南在黃少岑出殯當日，全程並未出現在告別式上，甚至，自此以後，斷去了與幫內其他大老的連絡，連與他親近的人士都無法和他聯繫，近期引起幫內諸多揣測。

果其不然，幫內「勢力大老」也開始出招，認為劉振南取得幫主之位的方式，名不正言不順，應該由幫內重新推舉，過渡期間暫行「合議制」，有的則是被暗中勢力推出，企圖與劉振南抗衡。

其中，前青堂大老「世川」，因昔日的糾紛較勁長期不睦，「世川」此時被人拱出來，挑明有意競逐幫主大位，其意味不言而喻。

目前，想奪取幫主之位，必須獲得「弘仁會」、「寶合會」、「靜安會」這三支最強實力的首肯，才有機會競逐。但目前三會都保持靜默態度。

幫內人士指出，劉振南的不作聲，不代表沒有意見；幫內各山頭勢力的湧現，則是有一定的危機，因此，幫眾擔憂竹聯幫可能會再次出現大分裂的局面。

據了解，1995年時，陳啟禮有意重新選出竹聯幫新任幫主，各派系隨即為了角逐新任幫主的資格，展開造勢活動並且尋求各方支持。其中以「白狼」張安樂、趙爾文、「么么」黃少岑等人為角逐新任幫主的熱門人選。

趙爾文當時被視為最熱門人選，也幾乎就確定是他，但後來在陳啟禮的考核下，認為趙爾文太過於「自我」，所以在1995年12月，幫主「鴨霸子」陳啟禮欽點由「么么」黃少岑擔任幫主。

陳啟禮當時於1996年中旬，還藉由雜誌社刊登幫主易位的訊息，受到各界關注，成為竹聯幫創立以來首次公開披露的幫主。結果，落馬的趙爾文憤而帶領十餘個堂口離開，也自任為竹聯幫幫主，形成一個幫兩個主的怪事。

前幫主黃少岑生前曾屬意政商關係良好的劉振南（見圖）接任竹聯幫幫主。（本報資料照）

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