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    竹苗清晨跌破5度！18縣市低溫特報 白天上看25度

    因輻射冷卻效應明顯，各地早晚氣溫偏低，氣象署今晨對18縣市發布低溫特報，多數縣市有10度以下氣溫發生的機率，其中桃園市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。（資料照）

    因輻射冷卻效應明顯，各地早晚氣溫偏低，氣象署今晨對18縣市發布低溫特報，多數縣市有10度以下氣溫發生的機率，其中桃園市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。（資料照）

    2025/03/21 07:02

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（21日）水氣仍偏少，各地大多為晴到多雲，只有花東及恆春半島有零星短暫雨；因輻射冷卻效應明顯，各地早晚氣溫偏低，氣象署今晨對18縣市發布低溫特報，多數縣市有10度以下氣溫發生的機率，其中桃園市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。截至6點半平地最低溫在新竹縣關西鎮4.3度，苗栗縣三灣鄉也下探到4.4度。其他包含桃園市、新北市、基隆市、台南市、台北市、金門縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、連江縣、彰化縣、嘉義市、台中市也都出現10度以下低溫。

    今日氣溫方面，清晨台南以北及宜蘭低溫僅7至11度，其中新竹、苗栗有局部6度以下低溫發生的機率，高屏及花東約13至15度，晨起外出請注意保暖。至於白天陽光出來後，氣溫將明顯上升，西半部高溫23至25度，東半部約20、21度，西半部日夜溫差大，早出晚歸請多添加衣物。

    氣象署提醒，今晚至明晨恆春半島易有8級以上強陣風，海邊作業或活動請注意安全。今日馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，中南部短時間可能達紅色警示等級。

    未來天氣方面，週六、週日輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低；各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大。

    下週一至下週三各地大多為晴到多雲，週一早晚仍稍涼，西半部日夜溫差大，週二、週三東南部及恆春半島有零星短暫雨。

    下週四各地大多為晴到多雲，晚起鋒面逐漸接近，西半部及東北部轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

    下週五鋒面通過及冷空氣南下，各地天氣轉涼，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；下週六、下下週日冷空氣影響，北部、東北部及東部整日偏涼，其他地區早晚亦偏涼，水氣仍多，中部以北、東北部、東部地區及南部山區有局部短暫雨，其他他區為多雲。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    12 ~ 23 12 ~ 25 16 ~ 24 14 ~ 20

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    因輻射冷卻效應明顯，各地早晚氣溫偏低，氣象署今晨對18縣市發布低溫特報，多數縣市有10度以下氣溫發生的機率，其中桃園市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

    因輻射冷卻效應明顯，各地早晚氣溫偏低，氣象署今晨對18縣市發布低溫特報，多數縣市有10度以下氣溫發生的機率，其中桃園市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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