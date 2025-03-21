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    川普簽署行政命令！開始解散美國教育部 權責擬下放各州

    美國總統川普週四在學生和教育工作者的見證下，簽署行政命令，旨在徹底解散教育部。（歐新社）

    美國總統川普週四在學生和教育工作者的見證下，簽署行政命令，旨在徹底解散教育部。（歐新社）

    2025/03/21 07:21

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四在學生和教育工作者的見證下，簽署一項行政命令，旨在徹底解散教育部，兌現他長期以來對保守派的競選承諾。該行政命令將使學校政策幾乎完全掌握在州和地方委員會手中，也令自由教育倡導者感到擔憂，美國民主黨和教育界也猛烈批評川普的行動。

    綜合外媒報導，川普在白宮東廳舉行的簽署儀式上，被穿著校服、坐在課桌前的小學生包圍。他表示，「我們將關閉它，而且會盡快關閉，它對我們沒有好處。」不過教育部並非馬上關閉，而是要遞交國會進行表決，通過後才能正式執行。

    川普表示：「我們將把教育歸還給各州，很簡單，回到原本屬於它的地方。」上週美國教育部宣布將裁員近一半，這是上任兩個月的川普重塑美國政府、顛覆聯邦政府體系的最新舉措。

    川普也強調，除保留教育部的核心職能外，將重新分配給其他各個機構和部門。目前各部門具體將如何拆分仍不清楚。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在川普簽署行政命令前，以美國兒童識字水準和考試成績令人失望作為縮減該部門的理由，她補充，該命令將大大縮小教育部的規模，但某些關鍵職能，如學生貸款和弱勢學生助學金，仍將由該機構負責。

    美國教育部成立於1979年，由已故前美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署法案後成為聯邦機構，核心職能主要涉及財政管理，每年向全國學校分配數十億美元的聯邦資金，並負責管理聯邦學生貸款，亦承擔監管角色，涵蓋特殊教育、低收入學生及無家可歸兒童的教育服務等工作。

    美國總統川普週四在學生和教育工作者的見證下，簽署行政命令，旨在徹底解散教育部。（法新社）

    美國總統川普週四在學生和教育工作者的見證下，簽署行政命令，旨在徹底解散教育部。（法新社）

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