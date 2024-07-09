鄭文燦1200萬交保檢再提抗告 高院收到卷證了

鄭文燦二度獲交保。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/09 21:07

〔記者張文川／台北報導〕前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦，疑在市長任內涉入華亞科技園區土地開發弊案，桃園地院原裁定以500萬元交保，桃檢抗告成功、高院昨發回更裁，桃園地院今重開羈押庭後，裁定鄭文燦以1200萬交保；檢方當庭聲明抗告，並於晚間遞出抗告狀，桃院收案後，於今晚8時許，派遣專人、專車將抗告書及卷證送往位於台北市的高等法院；高院法警室於晚間8時40分許收到案卷，依程序將待明（10）日再行分案，最快明天決定准駁。

桃園地院今日上午重開羈押庭，獨任法官方楷烽於下午結束庭訊，裁定鄭文燦1200萬交保，限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸；檢察官當庭再提抗告，桃院晚間8時許連同卷證一併送至高院。

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桃院原本於本月6日裁定鄭文燦500萬元交保，限制住居、出境與出海，並禁止聯繫或接觸同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人，但桃檢不服，提出抗告；高院昨（8）日認為桃院裁定書未說明何以認定鄭不會影響證人證詞，未說明是否有羈押的理由與必要性，交保理由不完備，發回桃院更裁。

桃院今白天開庭後維持交保，但將具保金額加碼700萬元，成為1200萬元具保；檢方仍認為不足以確保鄭不會勾串滅證，再次當庭提出抗告，高院今晚9時許收到桃院送來的抗告狀與卷證。

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