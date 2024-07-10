鄭文燦交保免押 高院再次發回更裁

前桃園市長鄭文燦涉貪案，桃園地院裁定鄭文燦1200萬元交保；圖為鄭文燦步出法院時神情嚴肅。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2024/07/10 19:25

〔記者張文川／台北報導〕前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦，疑似在市長任內涉入華亞科技園區土地開發弊案，被桃園地檢署聲押禁見，桃園地院昨更裁鄭文燦以1200萬交保，桃檢隨即提出抗告，高等法院今上午完成收案與分案，合議庭下午評議後，晚間再次裁定發回桃院更裁。

高院裁定理由指出，依卷內事證，仍有事實足認鄭有勾串證人之虞，且本案經檢察官偵查後，已有數名被告、證人經訊問後釋回或交保，被告得輕易與上述涉案人接觸、聯絡，參諸被告政商關係綿密、人際往來廣闊，顯然具有極高政治地位及社會影響力。

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裁定指出，檢察官指稱尚有潛在未浮現的相關人，而有勾串可能，並不違反常情事理；何況現今資訊流通發達，社群媒體影響無遠弗屆，憑藉便捷之資訊工具進行勾串，實非難事。

高院指出，桃院原審以案發至今已多年，被告離開桃園市長職務逾一年半，無串證、滅證可能性，而認為無羈押必要，顯然忽略鄭的實質影響力，容有再斟酌之餘地，依此撤銷原裁定，發回更裁。

桃院昨重開羈押庭後，裁定鄭文燦1200萬交保，限制住居、出境、出海，並禁止與同案被告、犯罪嫌疑人、證人等相關人聯繫或接觸；檢察官當庭再提抗告，並於昨晚遞狀，高院今裁定發回。

桃院本月6日裁定鄭文燦500萬元交保，限制住居、出境與出海，並禁止聯繫或接觸相關人等，但桃檢抗告成功，高院8日發回桃院更裁。

桃院9日開庭後裁定維持交保，但將交保金加碼為1200萬元；檢方仍認為不足以確保不會勾串滅證，再次提出抗告。

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