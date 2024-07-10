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桃院裁定鄭文燦1200萬交保 法務部長：尊重法官認定

法務部長鄭銘謙列席司法及法制委員會「盤點公私部門合作營運模式法制爭議之探究與改善」專題報告並備質詢。（記者陳逸寬攝）

法務部長鄭銘謙列席司法及法制委員會「盤點公私部門合作營運模式法制爭議之探究與改善」專題報告並備質詢。（記者陳逸寬攝）

2024/07/10 10:18

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園市前市長、已請辭海基會董事長的鄭文燦疑涉貪，桃園地院昨重開羈押庭裁定1200萬元交保。法務部長鄭銘謙今（10）日出席立法院司法及法制委員會前受訪，對於媒體詢問，檢方二度抗告，法官認為鄭文燦沒有串供理由。鄭銘謙表示，這個是法官的一個裁定事由，尊重法官的認定。

立院司法委員會今邀請司法院秘書長吳三龍、法務部長鄭銘謙等人列席就「盤點公私部門合作營運模式法制爭議之探究與改善」進行專題報告，並備質詢。鄭銘謙於會前短暫接受媒體聯訪。

對於媒體詢問，有關鄭文燦涉貪案，週刊踢爆白手套的監聽譯文，指行賄者把錢塞到桌子底下，有無此事？鄭銘謙說，這部分檢察官會一併了解。媒體續追問，週刊踢爆的監聽譯文詳細，為何會流出給週刊取得？鄭銘謙回覆，針對有沒有外流涉及偵查不公開這部分，桃園地檢署已分案在偵辦、了解。

另，對於檢方二度抗告，法官仍認為鄭文燦沒有串供的理由。鄭銘謙則說，這個是法官的一個裁定事由，「我們尊重法官的認定。」

此外，媒體詢問，外界解讀司法院和法務部，因為一個是英系、一個為賴系，兩邊抗衡才造成今天的局面？鄭銘謙說：「這個我們不清楚。」

鄭文燦被控於桃園市長任內收賄500萬元，經桃檢傳喚後聲請羈押禁見，桃院裁定500萬元交保，檢方提出抗告，高等法院裁定發回更裁。桃院昨重開羈押庭，檢方與鄭的律師團經過4小時激烈攻防，法官裁定改以1200萬元交保，限制住居、出境、出海，禁止與同案被告、犯嫌、證人等聯繫或接觸。檢察官當庭再提抗告。

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