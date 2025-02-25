為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    林岱樺為「干預說」致歉！稱外傳脫黨參選「不是事實」

    立委林岱樺今再發聲明，為檢調搜索當天對外發表「干預說」致歉，並澄清脫黨參選傳聞。（記者王榮祥攝）

    立委林岱樺今再發聲明，為檢調搜索當天對外發表「干預說」致歉，並澄清脫黨參選傳聞。（記者王榮祥攝）

    2025/02/25 08:42

    〔記者王榮祥／高雄報導〕涉入助理費案的民進黨立委林岱樺今（25）日上午發聲明，為檢方搜索當天對外說「政治干預司法，司法干預初選」這句話進一步說明、同時致歉，她也強調，不斷有報導說她會「脫黨參選」、「這都不是事實」，相信司法會還她公道，「也相信民進黨內的機制」。

    林岱樺聲明如下:

    各位朋友，大家好：

    多日來的紛紛擾擾，不僅讓許多鄉親替岱樺憂心，也模糊了我擘劃高雄願景的用心。

    因為案件還在偵查當中，基於尊重司法程序，很多細節不能多做回應，但我會在法庭上證明我的清白。這段過程會很辛苦，但是我有信心，因為高雄市民已經用24年檢驗林岱樺，知道我是經得起千錘百煉、不貪不取的人。

    關於被搜索當天所說「政治干預司法，司法干預初選」這句話，我想要進一步說明。

    當搜索偵訊還在進行的同時，就有諸如「一百多張搜索票」等不實的訊息在媒體流竄，惡意十分明顯，使我感到錯愕，因此對於刻意且惡意的流言，發出不平之鳴。

    這句話並非指控任何黨內同志，也並非指控恪守職責的司法人員，如果我的這一席話有造成任何人的困擾，我表達歉意。

    我說過，我們高雄人的氣魄，就是面對挫折打擊，只有打斷手骨顛倒勇，挺直站立、奮戰到底，不會屈膝跪下。如果不是跑在前面，怎麼會遇到背後偷襲。

    林岱樺還是林岱樺，從來就是樸素打拚的高雄女兒。

    我不是一個複雜的人，用盡全力服務鄉親，這是高雄鄉親對岱樺認知，過去如此，未來每一天也是如此。

    關於我接下來的動態，這幾天有非常多謠傳，有人說我會退出初選，甚至也有報導一直不斷說我會脫黨參選，這都不是事實。我相信司法會還我公道，也相信民進黨內的機制。

    我會繼續為清白而戰、為高雄而戰、為台灣而戰，感謝鄉親和黨內同志這些日子以來，給我滿滿的祝福與溫暖，謝謝大家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播