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    來了！「統戰手搖飲」大千金飲茶老闆娘被移民署約談

    「大千金飲茶」被網友諷為是「統戰手搖飲」。（擷取自「大千金飲茶」臉書粉專）

    「大千金飲茶」被網友諷為是「統戰手搖飲」。（擷取自「大千金飲茶」臉書粉專）

    2025/03/14 16:19

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅劉振亞（暱稱亞亞）因鼓吹武統台灣言論被移民署廢止居留許可後，另有數名發表類似言論的中配網紅被約談。台北車站附近不時發表武統台灣嗆辣言論、被網友諷刺為「統戰手搖飲」的飲料店「大千金飲茶」老闆娘，今日也收到移民署來函。

    台北車站附近「大千金飲茶」手搖飲料店陳姓老闆娘，過去曾多次在社群網路發表爭議言論，包括認為立法院要有6到8席中配立委，並由這些人制定中配相關法案。她也曾嗆聲中共潛艇每一團有50多艘，語帶威脅表示「別太把自己當回事」。

    另外，陳女還說過台灣人「讓她動了沙（殺）心」，且稱如果海峽發生戰爭中配被扣留當人質，「我會告訴娘家人：放手幹吧！」種種發言引發台灣網友不滿，並譏諷她的飲料店是「統戰手搖飲」。

    今日陳女在臉書PO出移民署來函，移民署要求她說明是否有在中國設有戶籍或領有護照，並要她提出相關證明文件。移民署函中並要她10日內前往移民署具體說明，如果逾期未提出書面說明，移民署將依照調查結果進行後續處置。

    陳女過去脫序發言引發網友不滿。（擷取自Threads）

    陳女過去脫序發言引發網友不滿。（擷取自Threads）

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