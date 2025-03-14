新竹市雙罷免二階摧下去！簡訊布條直播喵星人大集合 拚10萬連署書

新竹市雙罷免二階摧下去！民進黨各議員服務處也推出各種摧連署行動，包括掛紅布條設連署站，讓想連署市民一看就知道。（新竹市議員施乃如提供）

2025/03/14 16:18

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（鄭正鈐、高虹安）二階連署行動已開始，協助公民團體開設實體連署站的民進黨新竹市議員服務處和陽明交大法律學者林志潔服務處幾乎總動員摧下去。有的發送簡訊給一階連署的市民，有的開直播教大家如何填寫資料，有的開始按里別先歸檔以利用後續造冊，有的掛罷免紅布條，甚至請出喵星人，邀市民一邊連署一邊嚕貓，還有的拍影片摧連署，朝4月18日最後連署日期的10萬連署書目標邁進。

林志潔提到，中國對台的滲透無所不在，而中共知道他的勝利取決於台灣人民是否沉默，呼籲及號召市民來參與罷免毀憲亂政及親中媚共的國民黨立委鄭正鈐與涉貪停職荒廢市政的市長高虹安。除了製作為何要罷免兩人的文宣，今天起也會發送簡訊給已參加第一階段連署的市民，請大家撥空到各實體連署站填寫第二階段的連署書。

請繼續往下閱讀...

林志潔說，發送簡訊內容為「感謝您曾在新竹雙罷第一階段參與連署提議。提醒您，儘管已參與過第一階段，第二階段仍需要您再次連署，並請您鼓勵親友們站出來支持，才能達到罷高4萬份、罷鄭4萬份的有效連署數量，進入第三階段罷免投票。」

市議員建陳建名服務處以最古錐的連署站，邀喵星人貓職員​值班，大家到服務處連署，還可邊連署及邊擼貓。市議員劉彥伶則以企業管理的KPI為計算，提前先將參與連署民眾的連署書按里別分類，之後連署書造冊時，就能更精準更快速按里別造冊。

而市議員鄭美娟揪出操中國口音假冒外國記者混入服務處想拍照事件後，已報警及加強監視系統，即日起開放週一到週日每天都收連署書，方便市民不管上班或假日都能來寫連署書。

市議員施乃如也掛出雙罷免連署站的紅布條，讓想填連署書市民一看就知道。而市議員曾資程也結合水源里長曾翰揚拍連署了嗎？影音短片衝高份數。市議員楊玲宜也開直播邀市民來服務處連署，市議員林盈徹更以「大家一起來罷」號召香山居民站出來。

新竹市議員陳建名服務處也找喵星人職班，邀市民一邊簽連署還可邊嚕貓。（陳建名提供）

新竹市議員劉彥伶提前將連署書按里別先分類，以利後續造冊。（劉彥伶提供）

新竹市議員鄭美娟服務處延長收件，週一到週日不分平日假日都收連署書。（鄭美娟提供）

陽明交大法律學者林志潔服務處發送簡訊給參與一階連署的市民，邀市民收到簡訊趕緊來簽二階連署。（林志潔服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法