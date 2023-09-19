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知本溫泉逸軒大飯店2套房法拍3度8折減價 10/3第4拍

知本溫泉逸軒大飯店法拍進入第4拍。（資料照）

知本溫泉逸軒大飯店法拍進入第4拍。（資料照）

2023/09/19 17:12

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣知本溫泉逸軒大飯店套房今年拍賣35間，經熱烈搶標，目前僅剩2間，主要為建物面積或土地持分較大之建物，經3次減價後，已進入第4次拍賣，經過3次打8折，價格幾乎是首拍底價的一半，台東縣稅務局呼籲有意願買受的民眾請把握最後機會。

法務部行政執行署花蓮分署自6月起連續3次拍賣最夯的「知本地區溫泉套房」，已拍出33間，僅餘2間尚未拍出，拍賣建物標號己、庚兩案，建物面積都為72.01平方公尺、土地持分128/10000、應買最低價格則為204萬8420元。該分署定於112年10月3日下午2時30分起至3時止實施第4次公開。

台東縣稅務局表示，有關第4次拍賣之公告，可於該局網站、臉書或花蓮執行分署網站查詢，該局與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至該分署網站拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇台東縣及輸入驗證碼，即可查得拍賣物件更詳細相關資訊，連結360度環景圖片，並可身歷其境觀賞屋內實況。

台東稅務局為服務縣民，特設置服務櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例，民眾備齊及填妥必要文件，可於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標。民眾如仍有疑義，請向該局稅務管理科查詢，電話：（089）231600分機246。

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