知本溫泉逸軒套房又釋出7間法拍 最低價房105萬起

台東知本溫泉原逸軒大飯店套房又有7間進入法拍。（記者黃明堂攝）

2024/05/21 18:31

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣知本溫泉原逸軒大飯店大樓因欠稅遭法拍，去年法拍35戶吸引全國民眾搶拍，拍定33間；法務部行政執行署花蓮分署於6月4日再次拍賣7間套房，最低價房的底標105萬2900元，民眾可至法務部行政執行署花蓮分署網站，透過360度之實境拍攝照片暸解拍賣物件。

台東稅務局歡迎有興趣民眾於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標；拍賣過程於該分署臉書直播，全程公開透明，台東縣稅務局並設置服務櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例。

請繼續往下閱讀...

稅務局長李素琴表示，知本温泉逸軒套房經營業者滯欠多年房屋稅及地價稅，稅務局為維護租稅債權，促請法務部行政執行署花蓮分署啟動拍賣程序，這次拍賣物件為1筆土地及7戶套房，第1次拍賣，其中，土地最低拍賣價格303萬7000元，標號2最低拍賣價格152萬5000元，標號3及4等2間最低拍賣價格204萬9000元，標號5至8等4間則為105萬2900。

稅務局說明，因知本溫泉套房位處温泉勝地，鄰近金針山、曙光園區及多良車站等著名觀光景點，是喜好泡湯民眾休閒養生的最佳據點，去年拍賣35間，吸引全國各地民眾搶標，並順利拍出33戶，餘2戶未拍出主要是面積或土地持分較大建物。

為提升拍賣物件公開透明度，該局與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至該分署網站拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇台東縣及輸入驗證碼，即可查得拍賣物件更詳細相關資訊，並可連結360度環景圖片身歷其境觀賞屋內實況，拍賣過程當日將於該分署臉書直播。

縣稅務局特別說明，本次公告拍賣詢問度仍極高，該局提醒有意投標之民眾，拍賣時間為當日下午3點，現場投標截止時間為下午2點30分，通訊投標須於拍賣日前一日寄達花蓮分署。納稅人如仍有疑義，請向該局稅務管理科查詢，電話：（089）231600轉246。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法