為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

知本溫泉逸軒套房又釋出7間法拍 最低價房105萬起

台東知本溫泉原逸軒大飯店套房又有7間進入法拍。（記者黃明堂攝）

台東知本溫泉原逸軒大飯店套房又有7間進入法拍。（記者黃明堂攝）

2024/05/21 18:31

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣知本溫泉原逸軒大飯店大樓因欠稅遭法拍，去年法拍35戶吸引全國民眾搶拍，拍定33間；法務部行政執行署花蓮分署於6月4日再次拍賣7間套房，最低價房的底標105萬2900元，民眾可至法務部行政執行署花蓮分署網站，透過360度之實境拍攝照片暸解拍賣物件。

台東稅務局歡迎有興趣民眾於拍賣當日親至花蓮分署，或採通訊投標方式參與投標；拍賣過程於該分署臉書直播，全程公開透明，台東縣稅務局並設置服務櫃檯，免費提供投標文件及填寫範例。

稅務局長李素琴表示，知本温泉逸軒套房經營業者滯欠多年房屋稅及地價稅，稅務局為維護租稅債權，促請法務部行政執行署花蓮分署啟動拍賣程序，這次拍賣物件為1筆土地及7戶套房，第1次拍賣，其中，土地最低拍賣價格303萬7000元，標號2最低拍賣價格152萬5000元，標號3及4等2間最低拍賣價格204萬9000元，標號5至8等4間則為105萬2900。

稅務局說明，因知本溫泉套房位處温泉勝地，鄰近金針山、曙光園區及多良車站等著名觀光景點，是喜好泡湯民眾休閒養生的最佳據點，去年拍賣35間，吸引全國各地民眾搶標，並順利拍出33戶，餘2戶未拍出主要是面積或土地持分較大建物。

為提升拍賣物件公開透明度，該局與花蓮分署合作推出線上實境看屋，民眾可至該分署網站拍賣訊息，點選不動產拍賣，選擇台東縣及輸入驗證碼，即可查得拍賣物件更詳細相關資訊，並可連結360度環景圖片身歷其境觀賞屋內實況，拍賣過程當日將於該分署臉書直播。

縣稅務局特別說明，本次公告拍賣詢問度仍極高，該局提醒有意投標之民眾，拍賣時間為當日下午3點，現場投標截止時間為下午2點30分，通訊投標須於拍賣日前一日寄達花蓮分署。納稅人如仍有疑義，請向該局稅務管理科查詢，電話：（089）231600轉246。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
知本逸軒大飯店27間溫泉套房搶標一空 還有物件可能拍賣
2022/08/04 09:47

知本逸軒大飯店27間溫泉套房搶標一空 還有物件可能拍賣
知本温泉逸軒大飯店套房拍賣 還剩2間
2023/08/12 09:35

知本温泉逸軒大飯店套房拍賣 還剩2間

寶偉遇花園 泰山明志商圈 千坪公園首排
知本溫泉逸軒飯店15間房第2次法拍 免20萬擁有溫泉套房
2022/07/19 10:17

知本溫泉逸軒飯店15間房第2次法拍 免20萬擁有溫泉套房
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播